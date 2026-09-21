Mersin'in Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahibi anne adaylarına yönelik 'Hamile Destek Kartı' uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında anne adaylarına, hamileliğin 5. ayından doğuma kadar geçen 5 aylık süreçte maddi ve sosyal destek sağlanacak.

Erdemli Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile ilçede yaşayan ve desteğe ihtiyaç duyan anne adaylarının gebelik dönemindeki temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. 'Hamile Destek Kartı' ile sağlanacak destek sayesinde anne adayları alışverişlerini ilçedeki yerel esnaftan yapabilecek. Projeyle aile bütçesine katkı sunulmasının yanı sıra yerel esnafın da desteklenmesi amaçlanıyor.

Başvurular başladı

Projeden yararlanmak isteyen anne adayları, 21 Eylül Pazartesi gününden itibaren Limon Çiçeği Sosyal Yardım Başvuru Merkezine müracaat edebilecek. Yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmelerin ardından şartları sağlayan anne adaylarına 'Hamile Destek Kartı' teslim edilecek.

Projeyle ilgili detaylı bilgi ve başvuru şartlarına belediyenin sosyal yardım internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.