TÜRGEV'in yapay zekayı kültür, sanat, tasarım ve dijital içerik üretimiyle buluşturan AI CRAFT eğitim projesi başladı. Çevrim içi eğitim ve mentörlük sürecinde belirlenecek 100 genç, yüz yüze atölyelerde fikirlerini özgün projelere dönüştürecek.



Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), gençlerin yapay zeka alanındaki bilgi ve üretim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan AI

CRAFT eğitim programını 17 Eylül'de başlattı. Başvuru süreci tamamlanan program, çevrim içi eğitim, canlı mentörlük ve yüz yüze uygulamalı stüdyo çalışmalarından oluşan üç aşamalı bir eğitim modeliyle yürütülecek. Katılımcılar uygulamalı eğitimlerde yapay zeka araçlarını kullanmayı öğrenecek, fikirlerini projelere dönüştürecek.



AI CRAFT, TÜRGEV yürütücülüğünde; İstanbul Bilgi Üniversitesi, Eğitim ve Gençlik Araştırmaları Derneği (EGADER) ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında, İstanbul Kalkınma Ajansının (İSTKA) desteğiyle gerçekleştiriliyor. Dünyada üretim biçimleri yapay zekayla yeniden şekillenirken, Türkiye'nin bu alandaki insan kaynağının ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi önem kazanıyor. AI CRAFT, gençlerin yapay zeka alanında edindikleri bilgi ve becerileri fikir, proje ve esere dönüştürmelerine odaklanıyor.



Eğitim ve mentörlük aşamalarının ardından belirlenecek 100 genç, kültür, sanat, tasarım ve dijital içerik alanlarında projeler geliştirecek.



Eğitim 8 fazda 41 modül ve 172 konuyu kapsıyor

AI CRAFT eğitim programı, 8 fazda 41 modül ve 187 konuyu kapsıyor. Dört grup halinde yürütülecek programda her grup, 84 saati çevrim içi ve

72 saati yüz yüze olmak üzere toplam 156 saat eğitim alacak. İlk aşamada katılımcılar çevrim içi teorik eğitimlere katılacak. Yapay zekanın temel kavramlarını, güncel araçlarını ve üretim tekniklerini öğrenecek gençler, ilk çalışmalarını da bu süreçte hazırlayacak. Ardından canlı mentörlük süreci başlayacak. Eğitmen ve mentörlerle buluşacak katılımcılar, geliştirdikleri çalışmalar için geri bildirim alacak.



Yetenek, üretim becerisi ve eğitim sürecindeki gelişim bu aşamada değerlendirilecek. Sürecin devamında belirlenen katılımcılar, yaklaşık 20 gün sürecek yüz yüze stüdyo ve uygulama çalışmalarına katılacak. Gençler burada öğrendiklerini görsel, video, ses, hikaye, dijital içerik ve girişimcilik projelerine dönüştürecek.



Yapay zeka farklı üretim alanlarıyla buluşacak

Müfredat, yapay zeka temellerinden prompt tasarımı ve sinematografiye, dijital görsel üretimden ses, müzik, hikaye anlatımı, video ve kurguya kadar uzanıyor. Etik üretim, telif hakları, içerik stratejisi, girişimcilik ve proje yönetimi de eğitim başlıkları arasında yer alıyor. Katılımcılar program boyunca dijital sanat, müzik, podcast, kısa video ve sosyal medya içerikleri hazırlayacak. Ayrıca fikirlerini uygulanabilir projelere dönüştürme, iş modeli geliştirme ve yatırımcı sunumu hazırlama alanlarında deneyim kazanacak.

Ücretsiz düzenlenen program; lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik hazırlandı. Katılım için ileri düzey yapay zeka bilgisi şartı aranmadı.



Yüz yüze eğitimler AI CRAFT Laboratuvarı'nda yapılacak

Projenin yüz yüze eğitimleri, TÜRGEV'in Ümraniye'deki Şule Yüksel Şenler GİF Eğitim Yerleşkesi'nde kurulan AI CRAFT Laboratuvarı'nda gerçekleştirilecek. Katılımcılar burada yapay zeka araçlarını uygulamalı olarak kullanacak, farklı disiplinlerden üreticilerle birlikte çalışacak ve kendi projelerini geliştirecek.

AI CRAFT Laboratuvarı, eğitimlerin ardından da üretim ve inovasyon merkezi olarak faaliyetlerini sürdürecek.



Özgün dijital eserler üretilecek

Katılımcılar eğitim sonunda bitirme projesi ve portfolyo hazırlayacak, kişisel veya ekip çalışmalarını tanıtan videolar oluşturacak. Program süresince her bir katılımcının en az 3 özgün dijital eserin ortaya çıkarması bekleniyor. Seçilen çalışmalar, kapanış programında ve dijital sergide izleyiciyle buluşacak.