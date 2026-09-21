Mersin’de DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci kapsamında gerçekleştirilen uygulama sınavına yaklaşık 830 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı. Öğrenciler, geliştirdikleri projelerle yaratıcılık ve problem çözme becerilerini ortaya koydu.

Millî Teknoloji Hamlesi’nin genç temsilcilerini geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Süreci Uygulama Sınavı, Mersin’de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mersin Servet Tazegül Spor Salonu ile Tarsus DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde düzenlenen sınava il genelinden yaklaşık 830 ortaokul ve lise öğrencisi katıldı.

Sınav kapsamında öğrenciler, kendilerine verilen tema doğrultusunda projeler geliştirerek yaratıcılık, problem çözme ve yenilikçi düşünme becerilerini sergiledi. Gençlerin teknolojiye olan ilgisi ve proje geliştirme konusundaki yetenekleri sınav alanına da yansıdı.

Öğrencilerin heyecanına ortak oldular

Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz ve Mersin Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı ile birlikte sınav alanını ziyaret etti.

Sınav salonlarını gezen Özdemirci, yetkililerden süreç hakkında bilgi aldı ve öğrencilerin çalışmalarını yakından inceledi. Gençlerin heyecanına ortak olan Özdemirci, öğrencilere başarı dileklerini iletti.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında gerçekleştirilen seçme süreciyle, teknoloji ve inovasyon alanlarında yetenekli gençlerin desteklenerek geleceğin teknoloji liderleri olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

Mersin’de sınava katılan öğrenciler, geliştirdikleri projelerle teknoloji üretme yolunda önemli bir adım atarken, kentte gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına yönelik desteklerin de sürdürülmesi amaçlanıyor.