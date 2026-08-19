Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, YKS 2026 yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik bir mesaj yayımlayarak, yeni öğrencilere “Mersin Üniversitesine hoş geldiniz” dedi.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2026 yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi kazanan öğrencileri ve ailelerini tebrik etti.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, uzun ve yorucu bir sınav maratonunun ardından Mersin Üniversitesini kazanarak üniversite ailesinin bir parçası olan öğrencilere başarı dilekleri iletildi.

Rektör Prof. Dr. Erol Yaşar mesajında, öğrencilerin bu süreçte gösterdikleri çabanın yanı sıra ailelerinin desteğine de dikkat çekerek, yeni öğrencileri ve kıymetli ailelerini tebrik etti.

“Öğrenci dostu vizyonumuz, doğayla iç içe yeşil kampüsümüz ve güçlü akademik kadromuzla; hayallerinize giden bu yeni yolculukta her zaman yanınızda olacağız” ifadelerine yer verilen mesajda, Mersin Üniversitesinin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceği vurgulandı.

Rektör Yaşar, mesajının sonunda yeni öğrencilerin üniversiteyi “yeni evleri” olarak görmelerini temenni ederek, “Geleceğinizi birlikte inşa edeceğimiz yeni evinize, Mersin Üniversitesine hoş geldiniz” ifadeleriyle öğrencilere seslendi.

Mersin Üniversitesi, YKS 2026 sonuçlarıyla birlikte üniversite ailesine katılan yeni öğrencileri akademik yaşamlarına başlamaya davet ederken, öğrencilere başarılarla dolu bir üniversite hayatı diledi.