İstanbul merkezli 22 ilde gıdada fahiş fiyat uygulayarak kamuyu zarara uğratan firmalara yönelik düzenlenen operasyonda aralarında Mersin'den MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır , Ferhat Gürüz , Mehmet Uygun , Murat Arslancı , Hüseyin Acar 'ın 'da olduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'fiyatları etkileme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçları ile ilgili çalışma yapıldı. Yaş sebze ve meyve sektöründe faaliyet gösteren firmaların brüt satışlarına kıyasla düşük karlılık beyanında bulundukları, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı müstahsil makbuzları düzenledikleri, kaydi envanterleri ile Hal Kayıt Sistemi arasında uyumsuz veriler bildirdikleri belirlendi. Ayrıca firmaların piyasadaki hakim konumlarını kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise yüksek gösterdikleri, bu yöntemlerle fiyat manipülasyonuna neden oldukları, fahiş fiyat uygulayarak kamuyu zarara uğrattıkları ve bu eylemleri gerçekleştiren firmaların kusurlu olduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 22 farklı ilde, tespiti yapılan ve şirket yetkilisi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Adalet Bakanı Aıklaması ;

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları değerlendirilen 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "tarladan markete fiyat yolculuğunun" mercek altına alındığını belirtti. Soruşturma kapsamında Ticaret Bakanlığından Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığından Çiftçi Kayıt Sistemi verilerinin temin edildiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandığını aktaran Gürlek, yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurulduğunu ifade etti.

İncelemelerde, bazı büyük tedarikçi firmaların piyasadaki hakimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri, sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldığı belirtildi.

Bakan Gürlek, soruşturmanın fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden sürdürüldüğünü belirterek, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildiğini ve 22 ilde toplam 109 iş yeri ile ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını kaydetti.