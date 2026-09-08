Mersin Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası (Erdemli TSO) Yönetim Kurulu Başkan Adayı Murat Topal düzenlediği basın toplantısında,' 2 bin den fazla işveren üyesiyle en büyük sivil toplum kuruluşu olan Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine aday olduğumuzu açıklıyoruz. Şimdi, katılımcı, şeffaf ve sonuç odaklı yeni bir dönemi başlatma zamanı. Şimdi geleceğe umutla bakma zamanı. Bizim yönetim anlayışımız, ortak akıl, ortak karar'dedi.

İş adamı Murat Topal, basın toplantısı düzenleyerek Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan adaylığını açıkladı. Topal'ın yanı sıra meslek komite adayları Nur Baki Şahin, Azmi Mavi, Mustafa Kalay, Ali Çortul, Mustafa Dirik, Mehmet Yıldız, Ali Süzer, Ali Taş ile Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rüstem Kaya Tepe, yerel ve ulusal basın mensuplarının yer aldığı toplantıda 'Ortak Akıl ve Ortak Karar' olduğuna vurgu yapıldı.

Erdemli TSO çatısı altında memlekete hizmet etme niyetiyle yola çıktıklarını belirten Murat Topal,' Erdemli'mizin sahip olduğu gücü ve imkânları harekete geçirmek, üyelerimizin sesini daha gür duyurmak ve hep birlikte daha güçlü bir gelecek inşa etmek için bir araya geldiğimiz ekibimizle huzurunuzdayız. Bu inanç ve sorumlulukla, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığına adayım. Bugün burada yalnızca bir adaylık açıklaması yapmak için bulunmuyoruz. Erdemli'nin geleceğine dair güçlü bir iradeyi ortaya koymak ve büyük bir değişimin ilk adımını hep birlikte atmak için bir aradayız'diye konuştu.

'Erdemli'nin potansiyelini yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürmek için yola çıktık'

Erdemli'nin üreten, ticaret yapan, ihraç eden ve misafir ağırlayan güçlü bir şehir olduğuna dikkat çeken Topal,' Gücünün arkasında her sabah dükkânını umutla açan esnafımız var, toprağa alın terini akıtan üreticimiz var, yatırım yapan sanayicimiz, istihdam sağlayan iş insanımız ve ürünlerimizi dünyaya pazarlayan ihracatçımız var. Bu sorumluluğa talip olmamızın en temel sebebi bu topraklara dökülen alın terine duyduğumuz derin saygıdır. Erdemli'nin imkânı da var, gücü de var. Üretim kabiliyeti var, yatırım potansiyeli var, yerelde de merkezde de Erdemli'ye destek verecek güçlü bir irade de var. Ancak bu imkânları sonuca dönüştürecek ve üyelerimizin ortak gücünü harekete geçirecek etkili bir oda anlayışını mevcut yönetim bugüne kadar ortaya koyamadı. Biz bir koltuk veya etiket için değil üyelerimizin sesini güçlendirmek ve Erdemli'nin potansiyelini yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürmek için yola çıktık' şeklinde konuştu.

'Erdemli Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırlanmasında öncü olacağız'

Konuşmasını sürdüren Topal,' Şimdi, bazı gerçekleri açıkça ifade etmek istiyoruz. Erdemli'nin ekonomik büyüklüğüne yakışan, güçlü ve sonuç alan bir oda temsili bugüne kadar yapılamadı. Odamız, üyesinin sorununu takip eden ve çözüme ulaştıran bir yapıdan uzaklaşmış, proje ve yatırımlardan çok belge ve aidat işlemleriyle hatırlanan bir kuruma dönüşmüştür. 2025 yılı faaliyet raporuna baktığımızda 21 milyon lirayı aşan gelire ve 2 binin üzerinde faal üyeye rağmen, organize sanayi bölgesi bir hayal olmuş, gerçekleşen hedeflerse olması gerekenin çok çok gerisindedir. Tarsus ilçemizde birden çok organize sanayi bölgesi var , hatta ticaret hacmi Erdemli'den küçük olan Silifke ve Mut ilçeleri de organize sanayi bölgesine sahip ama öte yandan , Erdemlideki birçok işletmenin hala bir organize sanayi bölgesine kavuşturulamamış olması üzücü bir durumdur. Ama bu duruma son vereceğiz, Erdemli Organize Sanayi Bölgesi'nin hazırlanmasında öncü olacağız. Bu meseleyi hem ilimizde hem de başkentimizde kararlı bir şekilde takip edeceğiz.Yerelden ve merkezden verilen hiç bir destek Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda artık heba edilmeyecek ' ifadelerini kullandı.

Oda yönetiminde herhangi bir görevleri olmadığı halde usta sanatçı Haluk Bilginer'in güçlü anlatımıyla Erdemli'nin tarihini, doğasını ve kültürünü milyonlara taşıdıklarını, ünlü şef Somer Sivrioğlu ile birlikte şehrin ürünlerini geniş kitlelere tanıttıklarına değinen Topal,bütün bunları, hiçbir kurumsal kaynak kullanmadan, kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

'Seçim süreçleri adil ve şeffaf yürütülmelidir'

Topal,' Bir gerçeği daha açıkça ifade etmek zorundayız. Seçim süreçleri adil ve şeffaf yürütülmelidir. Üye listelerini yazılı başvuruyla mevcut Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetiminden talep ettik. Bu listeler tarafımıza verilmedi. Oysa bu listeler bir sır değildir. Her adayın eşit şartlarda yarışabilmesi için en temel haktır. Buna rağmen oda yönetimi üye listelerini bizimle paylaşmaktan kaçınmıştır. Elini sıkamadığımız bir üyemiz varsa bilsin ki sebebi budur. Elimizdeki oda kayıtları ve belgeler açıkça gösteriyor ki, bazı üyelerin meslek grupları, ticaret odası yöneticileri tarafından oda üyelerine herhangi bir bildirim yapılmadan değiştirilmiştir. Geçmiş seçimlerde bazı komitelerin bir veya iki oy farkla sonuçlandığı düşünüldüğünde, çok sayıda üyenin bir meslek grubundan diğerine geçirilmesi basit bir idari işlem olarak görülemez. Bu tablo, üyelerin seçim iradesine gölge düşüren bir liste mühendisliğidir. İdari oyunlarla, üyelerimizin iradesine konulmak istenen ipoteğin farkındayız. Bunların yanında odanın mevcut imkanlarının içinde bulunduğumuz seçim arifesinde, mevcut yönetim tarafından rekabet avantajı oluşturacak şekilde adaletsizce kullanılmasını, tebessüm ederek izliyoruz. Odanın kaynakları ve kurumsal imkânları, hiçbir adayın seçim aracına dönüştürülemez. Çünkü her bir üyenin ve emekçinin hakkı vardır. Biz, hiçbir kurumsal destek almadan şehrimizi milyonlara tanıttık, ürünlerimizi tüm Türkiye'ye duyurduk. Şimdi düşünün bu irade, odamızın kurumsal kapasitesi ve üyelerimizin ortak gücüyle birleştiğinde neler yapılmaz ki. Erdemli'mize üretim, yatırım, markalaşma ve dış ticaret odaklı güçlü bir vizyon kazandırmak istiyoruz. Ürünlerimizin marka değerini yükseltmek zorundayız. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası pazarlarda hak ettikleri konuma taşımalıyız. Çünkü bu kadim şehir bunu hakediyor'diye kaydetti.

'Bizim yönetim anlayışımız, ortak akıl, ortak karar'

Sözlerini sürdüren Topal 'Kızkalesi'nden Toroslara uzanan güçlü bir tanıtım hamlesiyle turizmi, esnafımızın ve işletmelerimizin kazancına dönüştüreceğiz. Gençlerimize burs, staj, kariyer ve girişimcilik imkânları sağlayacak kadınlarımıza yeni fırsatlar sunacak, kalıcı adımlar atacağız. Bu güzel toprakların daha fazla kaybedecek vakti yok, memleketimize hizmet etmek için bir araya geldiğimiz ekibimiz donanımlı, dinamik, ve Erdemli için sızı taşıyan, hevesini kaybetmemiş arkadaşlarımızdan oluşuyor. Erdemlimizin yerinde saydırılmasına, kentin enerjisini tüketen vizyonsuzluğa ve bürokratik hantallığa dur demek; 'nasıl olsa değişmez' algısını kırmak için buradayız. Odayı, üyelerin iradesi dışında, başkanlığın kapalı kapılar ardında el değiştirdiği bir yapıdan çıkaracağız. Bizim mücadelemiz kişilerle değil, artık değişmesi gereken yönetim anlayışıyladır. Kısacası odamız üyelerine yol açan, yanında yürüyen güçlü bir kurum olacak. Sözle değil dosyayla, ziyaretle değil takiple, etkin lobicilik ve güçlü tanıtımla üyelerine somut fayda sağlayacak. Erdemli'nin gücüne, ekibimizin kararlılığına ve birlikte hareket ettiğimizde her türlü engeli aşacağımıza yürekten inanıyoruz. Kentimizin 2 bin den fazla işveren üyesiyle en büyük sivil toplum kuruluşu olan Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimine aday olduğumuzu, sizin ve bütün kamuoyunun huzurunda açıklıyoruz. Şimdi, katılımcı, şeffaf ve sonuç odaklı yeni bir dönemi başlatma zamanı. Şimdi Geleceğe Umutla bakma zamanı. Bizim yönetim anlayışımız, 'ortak akıl, ortak karar' diyerek sözlerini tamamladı.