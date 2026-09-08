Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MERCEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezinde mesleki eğitim alan gençler, Kariyer Merkezi öncülüğünde düzenlenen 'İş ve Kariyer Fırsatları Buluşmaları: MERCEK'ten Kariyere' etkinliğinde iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'de gerçekleştirilen etkinlikte, turizm, hizmet ve sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yetkilileri ile iş arayan gençler doğrudan görüşme fırsatı yakaladı. Gençlerin iş hayatına geçişini kolaylaştırmayı amaçlayan program kapsamında katılımcılara, iş başvurularında dikkat edilmesi gereken noktalar, CV hazırlama teknikleri ve mülakat süreçleri hakkında da eğitim verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, MERCEK'te mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin Kariyer Merkezi aracılığıyla istihdama erişimlerinin kolaylaştırıldığını belirterek, gençlerin firmalarla aracısız şekilde buluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyoloğu Berk Bağ ise 2022 yılından bu yana MERCEK'te yüzlerce kişinin mesleki eğitim aldığını ifade ederek, özellikle eğitimde ve istihdamda olmayan gençleri hedefleyen 'Genç Adım' projesiyle kursiyerlerin mentörlük desteğiyle iş hayatına hazırlandığını söyledi.

Etkinliğe katılan işveren temsilcileri de MERCEK'te eğitim alan gençlerin mesleki yeterliliklerinin istihdam açısından önemli bir avantaj sağladığını belirtti. Europap Tezol, Calafco Reklam Ajansı ve Starbucks temsilcileri, etkinlik kapsamında çok sayıda gençle görüştüklerini ve uygun adayları açık pozisyonlarda değerlendireceklerini ifade etti.

Genç Adım projesi kapsamında eğitim alarak iş hayatına atılan kursiyerler de Büyükşehir Belediyesinin kendilerine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Gastronomi eğitiminin ardından aşçı yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Medine Bingöl, aldığı mesleki eğitim, CV hazırlama ve mentörlük desteğinin iş bulma sürecinde kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Etkinlikle birlikte MERCEK'te mesleki eğitim alan gençler ile iş dünyası arasında doğrudan bağlantı kurulurken, Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki dönemde farklı sektörlerdeki firmalarla benzer buluşmalar düzenlemeyi sürdüreceği bildirildi.