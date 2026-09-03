Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin tarımsal ve kültürel değerlerini korumak, yerel ürünleri markalaştırmak ve üreticilerin ekonomik kazancını artırmak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gülnar Kuş Üzümü 2024 yılında tescil edilirken, Bozyazı Gölevezi ve Mersin Siyah İnciri için yapılan başvuruların süreci devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kentin 13 ilçesinde üreticilerle görüşülerek Mersin'e özgü ürünler belirleniyor. Ürünlerin yetiştirme koşulları, üretim yöntemleri ve bölgeyle olan bağları incelenirken, gerekli analizlerin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil başvuruları gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından başvurusu yapılan Gülnar Kuş Üzümü, 2024 yılında coğrafi işaret tescili aldı. Aynı yıl Mersinden Kadın Kooperatifi tarafından başvurusu yapılan Kan Portakalı da tescillenen ürünler arasında yer aldı.

Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, coğrafi işaret çalışmalarının yerel ürünlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Mersin'in 13 ilçesinde üreticilerle görüşmeler yapıldığını söyledi. Durmaz, belirlenen ürünlerin üniversite ve araştırma enstitülerinde analiz edildiğini, sonuçların ardından tescil başvurularının yapıldığını ifade etti.

Bozyazı Gölevezi ve Mersin Siyah İnciri için 2026 yılı içerisinde tescil başvurusunda bulunulduğunu kaydeden Durmaz, Leklek Fasulyesi, Pirömerli Nergizi ve Gravga Eriği için ise üniversite ve enstitülerde analiz çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Analizlerin tamamlanmasının ardından bu ürünler için de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılacağı belirtildi.

Coğrafi işaret tescilinin yalnızca ürünlerin korunmasına değil, kırsal kalkınmaya, yerel ekonominin güçlenmesine ve Mersin'in marka değerinin artırılmasına da katkı sunduğu ifade edildi.