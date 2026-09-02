Mersin'de eski köy okulundan üretim atölyesine dönüştürülen merkezde kadınlar, yöresel tarım ürünlerini işleyerek katma değerli ürünlere dönüştürüyor. Kadınlar aldıkları eğitimlerin ardından ürettikleri mantı, erişte, reçel, konserve ve çeşitli ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 'Köyümüz Atölye Projesi' ile Hamzabeyli Mahallesi'nde kadınların üretimine destek sağlıyor, yöresel ürünlere katma değer kazandırıyor. Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki tarımsal ürünlerin değerlendirilmesini ve kadınların üretimde daha aktif rol almasını sağlıyor.

Eski köy okulundan üretim yuvasına dönüştürülen Hamzabeyli Köyümüz Atölyede, atölye, mutfak ve unlu mamuller alanı, bölge halkının kullanımına sunuluyor. Hamzabeyli ve çevre mahallelerde tarımsal üretim yapan kadınlar kendi ürünlerini atölyeye getirerek, belediyeye ait makine ve ekipmanları teknik personel gözetiminde kullanıyor. Atölye, üreticilere salı ve perşembe günleri ortak kullanım imkanı sağlıyor. Hamur yoğurma, yufka ekmek, erişte, reçel, marmelat, nar ekşisi, tarhana, nar taneleme ve sıkma, turşu ile konserve gibi üretimler atölyede gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Hamzabeyli Mahallesi'nde, özellikle Mersin Kan Portakalı ve nar işlenerek, katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Kadınlara atölyede her ayın son cuma günü teknik eğitimler verilirken, randevu alan tüm vatandaşlara da 10 kişilik kontenjan sınırıyla ayın ilk ve son haftası çarşamba günleri atölyeler düzenleniyor.

Kadınlar öğreniyor, üretiyor ve emeğini değere dönüştürüyor

Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan vatandaşlara atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor.

'Kadın emeği, Hamzabeyli Köyümüz Atölyede değerlendi'

Hamzabeyli Mahallesi'nden 63 yaşındaki Fatma Erdoğan, atölye ile hayatlarının değiştiğinden söz ederek, 'Hamzabeyli'de eskiden de kan portakalı vardı ama biz sadece soyup yemesini biliyorduk. Şimdi ise reçelini, tatlısını, kurabiyesini yapıyor ve kurutuyoruz. Kahvelerimizin yanına koyuyoruz. Bunlar gibi bilmediğimiz tarifleri öğrenmiş olduk' dedi. Hamzabeyli Mahallesi'nin önemli tarımsal simgelerinden olan Mersin Kan Portakalı'nın, Mersin Büyükşehir tarafından coğrafi işaret tescilinin de alındığını vurgulayan Erdoğan, 'Şimdi üretici olarak daha fazla önem veriyoruz. Kan portakalının her şeyini yapıyoruz. Atölyemiz açıldığı için de memnunuz. Eskiden yapacak bir işimiz yoktu, evde oturuyorduk. Şimdi atölyemizde sipariş üzerine mantı döküyor, çorba yapıyor, yufka ekmek açıyoruz' diye konuştu.

Eskiden tarlada çalışıp para kazandıklarını, ancak belirli bir yaştan sonra o tarz işleri yapmanın zor olduğunu ifade eden Erdoğan, Hamzabeyli Köyümüz Atölye sayesinde daha kolay üretim yapabildiklerinden söz etti. Erdoğan, 'Bu işleri zaten yapıyorduk ama Büyükşehir Belediyesi sayesinde daha farklı işler öğrendik. Artık sipariş alıyor ve satış yapabiliyoruz. Kadın emeği Hamzabeyli Köyümüz Atölyede değerlendi' diyerek, Başkan Seçer ile Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini iletti.