Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla 810 araç kontrol edilirken, eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde en çok kısa mesafede yolcu almama ve taksimetre çalıştırmadan fiyat belirleme şikayetleri değerlendiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü, kent genelinde ticari taksilere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı Ağustos ayı itibariyle 810 ticari taksinin denetlendiği çalışmalarda, eksik ve kusuru bulunan 280 araca cezai işlem uygulandı. Denetimlerle hem vatandaşların güvenli ve kaliteli ulaşım hizmeti alması hem de ticari taksi sektöründe haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Taksilerin her detayı kontrol ediliyor

Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, ticari taksilerde yalnızca evrak kontrolü yapmakla kalmıyor, araçların ve sürücülerin mevzuata uygun şekilde hizmet verip vermediğini de titizlikle inceliyor. Denetimlerde çalışma ruhsatı, vize ve izin belgeleri ile taksimetre kontrollerinin yanı sıra araçların klima kullanımı da kontrol ediliyor. Taksi durakları dışında bekleme ve yolcu alma, seyir halinde sigara içme, telefonla konuşma, kırmızı ışık ihlali ve özellikle vatandaşların sıklıkla karşılaşabildiği kısa mesafeli yolculukları kabul etmeme gibi konular da ekiplerin denetim başlıkları arasında yer alıyor.

Denetimler hem taksiciyi hem yolcuyu koruyor

Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği denetimler, yalnızca yolcuların haklarının korunmasına değil, kurallara uygun şekilde çalışan taksicilerin de emeğinin korunmasına katkı sağlıyor. Özellikle korsan taşımacılığın önüne geçilmesi, belgeleri ve çalışma şartları mevzuata uygun olan ticari taksiciler açısından büyük önem taşıyor.

Ticari taksi hizmeti sırasında kısa mesafeli yolculuğu kabul etmeme gibi bir durumla karşılaşan vatandaşlar, yaşadıkları olumsuzluğu Mersin Büyükşehir Belediyesinin Teksin Mersin uygulaması üzerinden veya 'Alo 185 Çağrı Merkezi' aracılığıyla belediyeye bildirebiliyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler ilgili birimler tarafından incelenirken, yapılan değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı bir durum tespit edilmesi halinde gerekli idari ve cezai işlemler uygulanıyor.

'Amacımız, vatandaşların ticari taksileri rahat ve güvenli kullanımını sağlamak'

Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Amiri olarak görev yapan Kemal Sayım, ticari taksileri rutin bir şekilde denetlediklerini belirtti. Konuyla ilgili 'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi' üzerinden gelen şikayet ve talepleri titizlikle değerlendirdiklerini sözlerine ekleyen Sayım, 'Ticari taksiler vatandaşlarımızın en fazla kullandığı ulaşım araçlarından bir tanesi. Biz de ticari taksilerle alakalı rutin denetimlerimizi yapıyoruz. Denetimlerle amacımız, bu ulaşım araçlarında vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak. Denetimler esnasında ticari taksilerde güzergah belgeleri, çalışma ruhsatları, taksimetre kontrolleri yapıyoruz. Eksiği ya da herhangi bir problemi olan ticari taksilere gerekli cezai işlem uygulanıyor' dedi.

'Ticari taksilerimizi ruhsatsız taksilere karşı da korumuş oluyoruz'

Amaçlarının ticari taksilere cezai işlem uygulamak olmadığının, kurallara uyulmasını sağlamak olduğunun altını çizen Sayım, 'Bir diğer amacımız da kurallara uyan ticari taksilerimizi, kurallara uymayan ve korsan bir şekilde faaliyet gösteren araçlardan korumak. Bununla alakalı denetim ve kontrollerimize farklı zaman ve yerlerde devam ediyoruz. Genelde çalışma ruhsatıyla alakalı problem yaşanıyor. Aynı zamanda 'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi' üzerinden gelen 'kısa mesafede yolcu almama' ya da 'taksimetre çalıştırmadan fiyat belirleme' şeklinde olan şikayetleri de titizlikle değerlendiriyoruz' ifadelerine yer verdi.

Sayım, Teksin uygulaması ve 'Alo 185' üzerinden en çok kısa mesafede yolcu almama şikayeti geldiğini kaydederek, 'Varsa durak ismi, plaka, tarih ve saat verildiği takdirde biz araç içi kamera görüntülerini izleyerek gerekli iş ve işlemleri yapıyoruz' dedi.

Sayım, son olarak tüm ticari taksilerde araç içi kamera bulundurmanın zorunlu olduğunu da belirtti.