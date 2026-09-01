Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, 'Maddi gerçeğin peşinde, adaletin yanında ve gecikmeyen yargının hizmetinde olmak temel ilkemizdir' dedi.

Mersin'in Anamur ilçesinde adli yıl açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı, törende yaptığı konuşmada, gecikmeyen yargı ilkesinin vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak Adalet Bakanı Akın Gürlek'in vizyonuyla hayata geçirilen Yargının Etkinliği Bürosunun, dosya birikiminin önlenmesi ve yargı süreçlerinin hızlandırılması açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Yeni adli yıla değinen Çatlı, gecikmeyen yargıyı tüm süreçlerin merkezine koyacaklarını, dosya yükünü azaltacak uygulamaları güçlendireceklerini, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını tavizsiz koruyacaklarını kaydetti. Çatlı, 'Maddi gerçeğin peşinde, adaletin yanında ve gecikmeyen yargının hizmetinde olmak temel ilkemizdir' dedi.

Adalet uğruna hayatını kaybeden yargı mensuplarının da anıldığı programda, Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu ve Baro Temsilcisi Ali Kaan Doğan da konuşma yaptı.

Anamur Adliyesinde düzenlenen törende İlçe Kaymakamı Kemal Duru, Garnizon Komutanı Albay Serhan Güngör, Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu, hakimler, cumhuriyet savcıları, avukatlar ve adliye personelleri yer aldı.