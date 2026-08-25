Mersin'in Tarsus ilçesinde Mevlid Kandili dolayısıyla 16 cami ve çevresinde vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Belediye Başkanı Ali Boltaç, kandilin Tarsus'a, ülkeye ve İslam alemine huzur getirmesi temennisinde bulundu.

Tarsus Belediyesi, Mevlid Kandilinin anlam ve önemine uygun olarak kent genelindeki camilerde kandil simidi ikramı gerçekleştirdi. Mevlid Kandili dolayısıyla hazırlanan kandil simitleri, Ulu Cami, Eshab-ı Kehf Cami, Ülküköy Buhara Cami, Mithatpaşa (Dinsever) Cami, Kavaklı Cami, Bağlar Mahallesi Mevlana Cami, Gazipaşa Cami, Akşemsettin Cami, Barbaros Cami, Atatürk Mahallesi Ayyıldız Cami, Anıt Mahallesi Lütfiye Kocamaz Cami, Kuşlu Cami, Cetvel Köprüsü Dörtlemez Cami, Ergenekon Mahallesi Kolukırıkoğlu Cami, Gaziler Cami ve Hacı Rıkap Toprak Cami olmak üzere 16 cami ve çevresinde vatandaşlarla paylaşıldı. Vatandaşlar, Tarsus'un farklı noktalarında bu özel gecenin huzurunu ve manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Mevlid Kandili anlam ve önemine ilişkin açıklamada bulunan Başkan Boltaç, 'Bu anlamlı gecenin Tarsus'umuza, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur getirmesini diliyor; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.