Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı, il yönetimindeki görev dağılımını gerçekleştirdi. İl yönetiminde farklı alanlardan sorumlu başkan yardımcıları belirlenirken, Mersin’in sorunlarına yönelik çalışmaların sahada etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Yeni Parti Mersin Kurucu İl Başkanı Cengiz Gökçel, kentte yürütülecek siyasi ve örgütsel çalışmalar kapsamında il yönetimindeki görev ve sorumluluk alanlarının belirlendiğini açıkladı.

Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda, her yöneticinin kendi çalışma alanında Mersin’in ihtiyaçlarını ve sorunlarını yakından takip ederek çözüm önerileri geliştireceği, aynı zamanda partinin hedeflerini vatandaşlarla buluşturacağı ifade edildi.

Görev dağılımında örgütlenmeden tarıma, esnaf ve iş dünyasından yerel yönetimlere, gençlik ve spordan çevre politikalarına, insan haklarından emek politikalarına kadar çok sayıda alan için sorumlular belirlendi.

Yeni Parti Mersin İl Yönetimi görev dağılımı

Cengiz Gökçel: İl Başkanı

İl Başkanı Eren Yücesoy: İl Sekreteri

İl Sekreteri Alkan Güner: İl Saymanı

İl Saymanı Ruhi Baran: İl Eğitim Sekreteri

İl Eğitim Sekreteri Çağatay Çakar: İl Başkan Vekili ve İl Başkan Yardımcısı

İl Başkan Vekili ve İl Başkan Yardımcısı Eymen Mannah: Bilişim, Medya ve Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Bilişim, Medya ve Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Güray Göçer: Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Umut Dikilitaş – Hasan Sel: Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları

Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları Kasım Kozanoğlu: Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşehri Derneklerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşehri Derneklerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Mavi: Esnaf ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Esnaf ve İş Dünyasından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gürhan Dayıcık: Tarım, Hayvancılık ve Gıdadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Tarım, Hayvancılık ve Gıdadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Dursun Koç: Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Bengi İspir Özdülger: Kültür, Turizm ve Sanattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Kültür, Turizm ve Sanattan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fatma Dartar: İnsan Haklarından ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

İnsan Haklarından ve Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Halit Kılıç: Dezavantajlı Gruplar ve Emeklilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Dezavantajlı Gruplar ve Emeklilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut: Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Selen Emen: Meslek Odaları ve Meslek Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Meslek Odaları ve Meslek Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kemal Tuncer: İşçi-Memur Sendikaları ve Emek Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

İşçi-Memur Sendikaları ve Emek Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Alper Yalçın: Yerel Yönetimler ve Kent Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Yerel Yönetimler ve Kent Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Celil Deniz – Ahmet Metin Beşlik: Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları

Örgütlenmeden Sorumlu İl Başkan Yardımcıları Şefika İzoğlu: Çevre, İklim ve Doğa Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Çevre, İklim ve Doğa Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Taylan Berk Öner: Gençlik ve Spor Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Gençlik ve Spor Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Haluk Alan: Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Eylem ve Etkinliklerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Münif Aparı: Ar-Ge ve Stratejiden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

“Çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz”

Yeni Parti Mersin Kurucu İl Başkanı Cengiz Gökçel, oluşturulan yönetim yapısıyla Mersin’in tüm kesimlerine ulaşmayı ve kentteki sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Gökçel, “Mersin’imizin tüm kesimleriyle birlikte; daha güçlü, daha adil ve daha demokratik bir Türkiye hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” mesajını verdi.

Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı'nın görev dağılımıyla birlikte, il yönetiminin önümüzdeki süreçte kent gündemindeki başlıklara yönelik saha çalışmalarına ağırlık vermesi bekleniyor.