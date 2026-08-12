GENAR Araştırma’nın milletvekili genel seçimine yönelik gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Ankette AK Parti yüzde 35,4 ile ilk sırada yer alırken, CHP yüzde 15,4, Yeni Parti ise yüzde 14,5 oy oranına ulaştı.

GENAR Araştırma tarafından seçmenlerin siyasi parti tercihlerini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmada katılımcılara milletvekili genel seçiminde hangi partiye oy verecekleri soruldu.

Paylaşılan verilere göre, kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirten seçmenler dağıtıldıktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yüzde 35,4 ile araştırmada ilk sırada yer aldı.

AK Parti’yi yüzde 15,4 ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) takip ederken, Yeni Parti yüzde 14,5 ile üçüncü sırada yer aldı.

MHP ve DEM Parti birbirine yakın

Araştırmada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yüzde 8,5, DEM Parti ise yüzde 8,3 oy oranına ulaştı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

İYİ Parti: yüzde 4,5

Zafer Partisi: yüzde 3,9

Anahtar Parti: yüzde 2,7

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,2

Türkiye İşçi Partisi (TİP): yüzde 1,5

Diğer: yüzde 3,1

3 bin kişiyle gerçekleştirildi

GENAR’ın paylaştığı araştırma tablosuna göre çalışma 3 bin kişiyle gerçekleştirildi. Katılımcıların yüzde 70,1’i bir siyasi parti tercihi belirtirken, yüzde 16,8’i kararsız olduğunu ifade etti.

Araştırmada katılımcıların yüzde 11,8’i oy kullanmayacağını, yüzde 1,3’ü ise cevap vermediğini belirtti. Açıklanan nihai parti oranları, geçerli tercihler üzerinden yapılan dağılımı gösteriyor.

AK Parti açık ara ilk sırada

Anket sonuçlarına göre AK Parti, en yakın rakibinin yaklaşık 20 puan önünde ilk sırada bulunuyor. CHP ile Yeni Parti arasındaki fark ise yalnızca 0,9 puan olarak dikkat çekiyor.