Mersin'de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikram edildi. Kent genelinde 13 ilçedeki 33 cami ile 4 farklı noktada gerçekleştirilen dağıtımlarda toplam 15 bin kandil simidi vatandaşlara ulaştırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gün ve gecelerde vatandaşlarla bir arada olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mevlit Kandili dolayısıyla kentin dört bir yanında kandil simidi ikramında bulundu. 13 ilçede 33 cami ile kent merkezindeki 4 farklı noktada gerçekleştirilen dağıtımlarda toplam 15 bin kandil simidi vatandaşlara ulaştırıldı. Bu sayede kandil geleneğinin yaşatılmasına katkı sunuldu.

'Toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Yağmur Merve İşlek, kandil simidi dağıtımlarıyla ilgili bilgi vererek, 'Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde paylaşma ve dayanışma ruhunu kentimizin her köşesine ulaştırmak amacıyla 13 ilçemizdeki 33 camide ve merkez ilçelerimizde 4 ana noktada toplam 15 bin adet kandil simidi dağıtımı gerçekleştirdik. Güzel ahlakı ve merhameti yeniden idrak ettiğimiz bu anlamlı günde vatandaşlarımızla buluşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Mevlit Kandilini en içten dileklerimizle kutluyor, sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyoruz' dedi.