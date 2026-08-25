Mersin'de düzenlenen 16. PMOGenç Yaz Kampı, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden genç peyzaj mimarlarını bir araya getirdi. Müftü Deresi Vadisi üzerine çalışmaların yapılacağı kampta öğrenciler, 10 gün boyunca iklim değişikliği, kuraklık ve su kaynaklarının korunmasına yönelik doğa temelli ve sürdürülebilir projeler üzerinde çalışacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl Mersin'de düzenlenen Peyzaj Mimarları Odası 16. 'PMOGenç Yaz Kampı', genç peyzaj mimarlarını 'Kurakçıl Peyzaj ve Doğa Temelli Çözümler' temasıyla bir araya getirdi. Müftü Deresi Vadisinin çalışma alanı olarak belirlendiği 10 günlük kampta öğrenciler, iklim krizi, kuraklık, su kaynakları üzerindeki baskı ve kentlerin geleceği gibi başlıklar üzerinden düşünerek ortak üretim gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Nikah Merkezinde düzenlenen toplantıda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kutlu Sezer, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Peyzaj Mimarları Odası (PMO) Başkanı Özay Yerlikaya ve Genel Sekreter Nihan Yegin Yarayan, Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Derse; iklim değişikliğinin kentler üzerindeki etkileri ve geleceğin kentlerinin nasıl tasarlanması gerektiği üzerine açılış konuşmalarını yaptı. Genç peyzaj mimarlarını, akademisyenleri, meslek örgütlerini ve yerel yönetimleri bir araya getiren kamp, öğrencilerin gerçek bir alan ve gerçek bir sorun üzerinden ortak çalışmalar yürütmesini hedefliyor.

'Geleceğin Mersin'ine gençlerin bakış açısıyla bakmak için bir aradayız'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, kampın Mersin'de gerçekleştirilmesinin ve 'Kurakçıl Peyzaj ve Doğa Temelli Çözümler' temasının önemine dikkat çekerek, 'Burada sadece bir yaz kampının açılışını yapmıyoruz. Aslında kentlerimizin geleceğini konuşmak ve geleceğin Mersin'ine gençlerin bakış açısıyla bakmak için bir aradayız' dedi. Mersin'in denizi, akarsuları, tarım alanları ve farklı ekolojik yapılarıyla son derece özel bir kent olduğunu vurgulayan Şahutoğlu, 'Bu özel kent, iklim değişikliğiyle beraber artan kuraklık ve su kaynaklarının baskısını en fazla hisseden kentlerden birisi' ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak dirençli, sürdürülebilir ve yeşil bir kent oluşturma hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Şahutoğlu, bu noktada peyzaj mimarlarına da önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyerek, 'Çünkü sizler sadece bugünü değil, geleceği de tasarlayacak olanlarsınız. Burada ortaya çıkacak fikirlerin yalnızca bir kamp çalışması olarak değil; aynı zamanda gençlerin düşüncelerinin, fikirlerinin, projelerinin, Mersin'in geleceğine ışık tutmasını istiyoruz' diye konuştu.