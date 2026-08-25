Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program kapsamında gönüllü gençler, hastanede tedavi gören çocuk, yetişkin ve yaşlı hastaları ziyaret ederek moral verdi.

Hastanenin Sağlığın Geliştirilmesi ve Teşviki Birimi koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü gençler, farklı servislerde tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Çocuk servisindeki minik hastalarla yakından ilgilenen gençler, onlara moral verirken yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Yemek yemekte güçlük çeken çocuk ve yetişkin hastalara da yardımcı olan gönüllüler, tedavi sürecinde hastaların yanında oldu.

Gönüllü gençlerin samimi ilgisinden memnuniyet duyan hastalar ve hasta yakınları, anlamlı organizasyondan dolayı hastane yönetimine teşekkür etti.

'Şifa, kalpten kalbe kurulan bağlarla da başlar'

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, tedavi sürecinde moral ve motivasyonun önemine dikkat çekerek, 'Şifa, yalnızca tıbbi müdahalelerle değil, kalpten kalbe kurulan bağlarla da başlar. Hastanemizde tedavi gören çocuklarımızdan yetişkinlerimize ve kıymetli çınarlarımıza kadar her hastamız bizim için çok değerlidir' dedi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde gönüllü gençlerin hastalarla bir araya geldiğini belirten Ballı, gençlerin çocukların yüzlerinde tebessüm oluşturduğunu, yemek yemekte güçlük çeken hastalara yardımcı olduğunu ve samimi sohbetleriyle hastaların yanında bulunduğunu ifade etti.

Gönüllülük bilinciyle hastaların yanında olan gençlerle gurur duyduklarını kaydeden Ballı, 'Geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gençlerimizin enerjisi ve kıymetli çınarlarımızın hayat tecrübesi sevgi çatısı altında bir araya geldi. Bizler yalnızca hastalıkları tedavi etmiyor; saygı, vefa ve dayanışmayla nesiller arasında güçlü gönül köprüleri de kuruyoruz' diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının özverisi ile gönüllü gençlerin samimiyetinin hastalar için önemli bir moral kaynağı olduğunu vurgulayan Ballı, programa katkı sunan Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile gönüllü gençlere teşekkür etti.