Bursa Çekirge Devlet Hastanesi çalışanları ile hastanede tedavi görenlerin yakınları, Türk Kızılay’ına kan bağışında bulundu.

Çekirge Devlet Hastanesi bahçesine kurulan kan bağışı aracına sağlık çalışanlarının ilgisi yoğun oldu. Kan bağışlamak için gönüllü olan sağlık çalışanlarına hasta yakınları da destek verirken çok sayıda bağış toplandı. Kan Bağışçısı Sorgulama Formu’nu dolduran bağışçılara, kan vermelerinin ardından meyve suyu ve bisküvi ikram edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çekirge Devlet Hastane Başhekimi Op. Dr. Kemal Kaya, “Ülkemizdeki hastaların kan ihtiyacını karşılamada tek kurum olan Kızılay ile ortak bir çalışma yürüttük. Amacımız son dönemde artan kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik kan bağışına duyarlılığı ve farkındalığı oluşturmak. Bugün tüm personelimiz ve hastanemizi kullanan hasta yakınlarına yönelik kan bağışını hastanemizde yapıyoruz” dedi.

Çekirge Devlet Hastanesi olarak bu konuda üzeri düşen görevi yaptıklarını belirten Op. Dr. Kaya, “Kan bağışı hayat kurtaran önemli bir projedir. Hastaların ihtiyaçların zamanında karşılamayla ilgili Kızılay’ın yapmış olduğu, özverili çalışmaya halkımızın da destek olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay’ında görevli Kök Hücre ve Kan Bağışcı Kazanım Uzmanı Ramazan Çiçek ise kan bağışında bulunacak vatandaşların 18 ile 60 yaş arası, kök hücre bağışında bulunacakların ise 18 ile 50 yaş arasında olma şartının gerektiğini vurguladı. Çiçek ayrıca bağışçıların bir kanla bulaşan bir hastalığı ve kanser hastası olmaması gerektiği dile getirerek bir ünite kanın 3 kişiye faydası olduğunu sözlerine ekledi.