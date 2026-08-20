Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli ve idari yöneticileri, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kan bağışında bulunarak ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Türk Kızılay iş birliğiyle 'Birbirimize candan bağlıyız' sloganıyla kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi. Hastanenin fuaye alanında düzenlenen etkinliğe çok sayıda sağlık çalışanı ve idari yönetici katıldı.

Sağlık çalışanlarından örnek davranış

Etkinlik kapsamında hastane personeli, gerekli sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu. Türk Kızılay ekipleri ise katılımcılara kan bağışının önemi ve bağış süreci hakkında bilgi verdi. Gönüllü olarak kan bağışlayan sağlık çalışanları, ihtiyaç sahiplerine umut olurken toplumsal dayanışmanın da örneğini sergiledi.

'Her bağış bir insanın hayata tutunmasına vesile olabilir'

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, kan bağışının hayat kurtaran en önemli insani dayanışma örneklerinden biri olduğunu belirtti. Kanın tek kaynağının insan olduğunu vurgulayan Ballı, 'Yapılan her bağış, hiç tanımadığımız bir insanın hayata tutunmasına vesile olabilir. Sağlık çalışanlarımız bugün sadece görevlerini yerine getirmekle kalmayıp gönüllü kan bağışında bulunarak da hastalarımıza umut oldu. Bu duyarlılıkları için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' dedi.

Etkinlikle kan bağışının önemine dikkat çekmeyi ve toplumsal dayanışma bilincini güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Ballı, sağlığı uygun olan herkesi düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti.