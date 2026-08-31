Mersin'de Halk Kart uygulaması kapsamında ağustos ayında 7 bin 425 kişinin hesabına toplam 10 milyon 174 bin 600 lira sosyal destek ödemesi yatırıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorluk yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin 'Halk Kart' desteği ile nefes alıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Halk Kart uygulamasının ağustos ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3 bin 497 kişinin hesabına bin lira, 3 bin 928 kişinin hesabına ise bin 700 lira olmak üzere, toplam 7 bin 425 kişinin hesabına 10 milyon 174 bin 600 lira yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi Halk Kart uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal desteklerini aralıksız sürdürerek kent dayanışması ve sosyal belediyecilik örneğini sergiliyor.

Temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin erişiminde anlaşmalı yerel market ve bakkallarda kullanılabilen kart aracılığıyla hem esnafa hem de vatandaşların aile bütçesine katkı sağlanıyor.