Mersin Üniversitesi, yaklaşık 400 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen güneş enerjisi projesiyle elektrik ihtiyacının bir bölümünü güneşten karşılıyor. Santrallerde bugüne kadar 4,5 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üretilirken, 27 milyon TL'yi aşan tasarruf sağlandı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ), çevre dostu ve kendi enerjisini üreten kampüs hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesiyle enerji üretimini sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Dünya Bankası kaynaklı yaklaşık 400 milyon TL bütçeli KABEV projesi kapsamında kurulan santrallerde, devreye alındığı günden bu yana 4,5 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üretilerek 27 milyon TL'yi aşan ekonomik kazanım sağlandı.

'Kendi enerjisini üreten bir kampüs oluşturmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz'

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'net sıfır emisyon' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'Üniversitemizde çevre dostu ve kendi enerjisini üreten bir kampüs oluşturmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda, Dünya Bankası kaynaklı yaklaşık 400 milyon TL bütçeli KABEV projesini başarıyla uyguluyoruz. Bu kapsamda Üniversite Hastanemiz ile Tıp ve Mimarlık Fakültelerimizin otopark alanlarına Güneş Enerji Santralleri (GES) kurarak atıl alanları temiz enerji üretim merkezlerine dönüştürdük' dedi.

'İlk 7 ayda 8,5 milyon TL tasarruf sağladık'

GES'lerden elde edilen enerji miktarı ve ekonomik kazanıma ilişkin bilgi veren Yaşar, '2026 yılı Ağustos ayı verilerimize göre, yalnızca bu yılın ilk 7 ayında GES'lerimizden 1,7 milyon kilovatsaatin üzerinde elektrik üreterek 8,5 milyon TL tasarruf sağladık. Santrallerin devreye girdiği günden bu yana ise toplamda 4,5 milyon kilovatsaati aşan üretimle 27 milyon TL'nin üzerinde ekonomik kazanım elde ettik' diye konuştu.

'Akıllı otomasyon sistemleriyle israfın önüne geçiliyor'

Projenin yalnızca güneş panellerinden oluşmadığını vurgulayan Yaşar, 'Projemiz yalnızca güneş panelleriyle sınırlı kalmadı. Hastanemiz ve Mimarlık Fakültemizin mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerini modern teknolojilerle yeniledik. Akıllı otomasyon sistemleri sayesinde mesai bitiminde ilgili alanlar otomatik kapanarak israfın tamamen önüne geçiliyor' ifadelerini kullandı.

'Onkoloji Hastanemizin otoparkına da GES kuracağız'

Projenin yeni etaplarına ilişkin de bilgi veren Yaşar, 'Çalışmalarımızın bir sonraki etabında Onkoloji Hastanemizin otoparkına da GES kuracağız. Geleceğe daha çevreci ve kendi kendine yeten bir üniversite bırakma hedefimize katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.