Mersin'de Akdeniz Belediyesinde görev yapan 650 şirket çalışanına, 40 aylık süre için kişi başı 44 bin 500 TL banka promosyonu ödenecek.

Akdeniz Belediyesinin şirket çalışanlarını kapsayan banka promosyon ihalesi ikinci turda tamamlandı. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi ile banka yetkililerinin katılımıyla başkanlık makamında protokol imza töreni gerçekleştirildi.

İmzalanan protokol kapsamında, belediyede görev yapan 650 şirket personeline 40 aylık süre için kişi başı 44 bin 500 TL promosyon ödemesi yapılacağı bildirildi. Promosyon ücretlerinin eylül ayı içerisinde çalışanların hesaplarına yatırılacağı belirtildi.

İlk ihale düşük teklifler nedeniyle iptal edilmişti

Belediye şirket çalışanlarının banka promosyonunun belirlenmesi amacıyla daha önce 3 farklı bankanın katılımıyla ihale gerçekleştirildi. Bankaların sunduğu tekliflerin düşük bulunması üzerine belediye yönetimi ilk ihaleyi iptal ederek ikinci kez ihaleye çıktı. İkinci ihale sonucunda promosyon miktarı 44 bin 500 TL olarak belirlendi ve banka ile protokol imzalandı.