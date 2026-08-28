Mersin'de tarımsal destek kapsamında üreticilere dağıtılan siyah incir fidanları meyve vermeye başladı. Verimli geçen hasatta üreticisine gelir sağlayan Mersin Siyah İncirinin coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapıldığı bildirildi.

Kentin dört bir yanında, coğrafyasına göre yetişecek bitkileri tespit ederek üreticileri destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, sunduğu desteklerle tam not almaya devam ediyor. Bunlardan biri olan 'İncir Fidanı Dağıtım Projesi' ile Tarsuslu üreticileri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillere ulaşacak meyve bahçelerinin de oluşmasına imkan sağlıyor. Tarımsal çeşitlilik faaliyetlerinin artırılması ve kıraç toprakların en iyi şekilde değerlendirilmesi için üreticilere 'Mersin Siyah İnciri' desteği sağlayan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hasatta da üreticileri yalnız bırakmadı.

Tarımsal destek projeleri kapsamında 2020 yılında aldığı siyah incir fidanlarını yetiştiren Tarsus'a bağlı Eskişehir Mahallesi'nden Tunahan Karaboğaz da hasadını yaptığı meyveleri satarak gelir elde etmenin mutluluğunu yaşıyor. Kaliteli olduğu için ihracata giden siyah incirlerin yüksek talep gördüğünü ve üreticilere önemli ölçüde gelir sağladığını belirten üreticiler, hasadın da verimli geçmesinden duydukları memnuniyeti aktarıyor.

'Mersin Siyah İnciri için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduk'

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde, tarımsal üretimin güçlenmesi, kırsal kalkınmanın sağlanması ve üreticinin desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bitkisel Destekleme Şube Müdürü Zeynep Durmaz, Tarsus'ta 2020 yılında 372 üreticiye 12 bin 80 adet siyah incir desteğinde bulunduklarını, 2023 yılında ise yine Tarsus'ta 478 üreticiye 14 bin 654 adet siyah ve beyaz incir fidanı desteği yaptıklarını ifade etti.

Eskişehir Mahallesi'nde, destekten 2020 yılında faydalanan üreticilerle hasatta bir araya geldiklerini kaydeden Durmaz, 'Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak, Mersin Siyah İnciri için bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunduk ve süreç devam etmektedir. Coğrafi işaretin amacı, yerel ürünlerin korunması, nesilden nesile aktarılması ve ekonomik değerinin güçlenmesidir' dedi.