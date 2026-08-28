Mersin'de yavru deniz kaplumbağalarının Akdeniz'e uzanan zorlu yolculuğu sürerken, yuvaların yaklaşık yüzde 80'inde çıkışlar tamamlandı. Uzmanlar, yavruların elle denize taşınmasının yarar yerine zarar verdiğine dikkat çekti.

Mersin'de koruma altındaki deniz kaplumbağalarının yuvalarından çıkarak Akdeniz'in mavi sularına ulaşma mücadelesi devam ediyor. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ekipleri, Mezitli ilçesindeki Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı'nda izleme, koruma ve araştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Yavru çıkışlarının başladığı kumsalda yuvalar ekipler tarafından düzenli olarak kontrol edilirken, denize ulaşmaya çalışan yavruların karşısına çıkan plastik ve katı atıklar da temizleniyor. Davultepe kumsalındaki yuvaların yaklaşık yüzde 80'inde yavru çıkışının tamamlandığı, kalan yuvaların ise yakından takip edildiği belirtildi.

'Mersin'de 5 yuvalama kumsalı bulunuyor'

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Ergene, Mersin'in deniz kaplumbağaları açısından önemli bir bölge olduğunu belirterek, 'Mersin'de 5 yuvalama kumsalı bulunmaktadır. Bunları batıdan başlayacak olursak Anamur, Göksu Deltası, Alata, şu anda içerisinde bulunduğumuz Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı ve Kazanlı kumsalı olarak sıralayabiliriz. Bu kumsalların batı kesimlerinde caretta caretta türü yuva yaparken, Alata'dan itibaren doğudaki kumsallarımızda chelonia mydas dediğimiz yeşil deniz kaplumbağası türü yuvalama yapmaktadır' dedi.

'Yuvaların yüzde 80'inde çıkış tamamlandı'

Davultepe kumsalındaki yuvaların büyük bölümünün yeşil deniz kaplumbağalarına ait olduğunu aktaran Ergene, 'Şu anda içerisinde bulunduğumuz kumsaldaki yuvaların yaklaşık yüzde 90'ını yeşil deniz kaplumbağalarının yuvaları oluşturmaktadır. Deniz kaplumbağaları yuvalarından çıkış yapmaya başladı. Yuvaların aşağı yukarı yüzde 80'lik kısmında çıkışlar tamamlanmış bulunuyor. Geri kalan yuvalardaki yavru çıkışlarını da önemle takip ediyoruz. İzleme ve koruma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor' diye konuştu.

'Çevre halkının farkındalığı arttı'

Merkez olarak uzun yıllardır bölgede çalışma yürüttüklerini kaydeden Ergene, 'Deniz Kaplumbağaları Araştırma Merkezi olarak yıllardır yaptığımız izleme, koruma ve araştırma çalışmalarının yanı sıra farkındalık ve bilgilendirme faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz. Bu çalışmalar sayesinde özellikle çevre halkının deniz kaplumbağaları konusundaki farkındalığı arttı. Vatandaşlarımız, onlara nasıl daha iyi yardımcı olabilecekleri konusunda da bilgi sahibi oldu' ifadelerini kullandı.

'Yavruları elle denize taşımamaları gerekiyor'

Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkının aynı zamanda mesire alanı olarak kullanıldığını ve bölgeye çok sayıda günübirlik ziyaretçinin geldiğini dile getiren Ergene, 'Dışarıdan çok sayıda günübirlik misafirimiz geliyor. Onlardan ricamız, deniz kaplumbağalarının yuvalarını kazmamalarıdır. Bir deniz kaplumbağası gördüklerinde ışıkla müdahale etmemeleri ve yavruları elle denize taşımamaları gerekiyor. Deniz kaplumbağaları yaban hayatına ait canlılardır. Yuvadan çıktıkları, gözlerini dünyaya açtıkları andan itibaren vahşi doğayla tek başlarına mücadele etmek zorundalar. Biz onları elle denize götürerek yardımcı olmaya çalışırsak yarar yerine zarar vermiş oluyoruz. Bu durum, yavruların büyük balıklara yem olmasına neden olabiliyor. Yardımcı olmak isteyenler, önlerine çıkan plastikleri veya katı atıkları yollarından temizleyerek onlara en büyük yardımı yapmış olur' diye konuştu.

'Yuva sayısındaki düşüş doğal döngünün bir parçası'

Davultepe kumsalındaki yuva sayılarında geçmiş yıllara göre azalma gözlemlendiğini belirten Ergene, bunun doğal bir süreç olduğunu ifade ederek, 'Geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda bu yıl Davultepe kumsalındaki yuva sayısında bir düşüş gözlemleniyor. Deniz kaplumbağalarının doğal döngüsü içerisinde 2 veya 3 yılda bir yükseliş ve düşüş yaşanabiliyor. Bu nedenle mevcut durumu normal karşılıyoruz. Tabloya baktığımızda önümüzdeki yıllarda yuva sayılarının yeniden artacağını öngörüyoruz' dedi.