Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım şartlarını iyileştirmek amacıyla yol bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında farklı güzergahlarda yol bakım ve onarımının yanı sıra bypass malzeme serimi, reglaj ve tesviye uygulamaları gerçekleştirildi.

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım şartlarını iyileştirmek amacıyla yol bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında İncirgediği, Olukkoyağı ve İnköy mahallelerinde farklı güzergahlarda yol bakım ve onarım, bypass malzeme serimi, reglaj ve tesviye uygulamaları gerçekleştirildi. İncirgediği Mahallesi'nde 58 kamyon bypass malzeme kullanılarak 2 bin 600 metrelik yolun bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte 17 bin 800 metrelik alanda reglaj ve tesviye çalışması yapılarak yol yüzeyleri düzenlendi.

Olukkoyağı'nda 300 metrelik güzergahta çalışma

Olukkoyağı Mahallesi'nde 16 kamyon bypass malzeme kullanıldı. 300 metrelik yolun bakım ve onarımı tamamlanırken, 2 bin 500 metrelik bölümde reglaj ve tesviye çalışması gerçekleştirildi.

İnköy'de 780 metrelik yolda bakım ve onarım

İnköy Mahallesi'nde 26 kamyon bypass malzemeyle 780 metrelik yolun bakım ve onarımı yapıldı. Ayrıca 3 bin 800 metrelik güzergahta reglaj ve tesviye çalışması tamamlandı.

Tarsus Belediyesi, saha çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmeye devam ediyor.