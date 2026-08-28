Mersin'in Erdemli ilçesinde tır ve otomobil sürücüleri arasında yaşanan trafikteki korku dolu tartışma sonrasında otomobil sürücüsüne 180 bin TL para cezası kesildi, ehliyetine el konuldu, aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay Mersin'in Erdemli ilçe merkezinden geçen Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde Mersin istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki tır önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü aracından inerek önce tır şoförüne tepki gösterdi, ardından da tırın sürücü tarafındaki camını yerden aldığı kaldırım taşıyla kırdı.

Camın kırılmasıyla birlikte paniğe kapılan tır şoförü aracıyla otomobile çarparak yolu açıp olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ekipler tarafından olayla ilgili görüntü ve kamera kayıtları incelendi. Otomobil şoförü H.E.E.'ye 180 bin lira para cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu. Sürücünün otomobili de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu, konunun adli sürecinin ise devam ettiği bildirildi.