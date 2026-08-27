Mersin'de yolcu otobüsü seyir halindeyken alevlere teslim oldu. Sürücünün aracı durdurup yolcuları tahliye etmesiyle olası bir facianın önüne geçilirken, yangında yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'da yola çıkan CRS Seyahat firmasına ait 31 RBE 45 plakalı yolcu otobüsünde, otoyol Mersin sınırlarına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü otobüsü güvenli bir noktaya çekerek yolcuları tahliye etti. Kısa sürede alevlere teslim olan otobüs tamamen yanarken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.