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Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Erdemli ilçesi Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki tır, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü, aracından inerek önce tır şoförüne tepki gösterdi, ardından da tırın camını kırdı. Tır şoförü de aracıyla otomobile çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Mersin'de tırın çarptığı otomobil sürücüsü, aracında inerek tırın camını kırdı. Tır sürücüsü de otomobile çarparak olay yerinden kaçtı.

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