Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin yoğun olarak gerçekleştirildiği Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde üreticilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan Sera İpi Desteği, Yapışkan Tuzak Desteği ve Hidrolize Protein Desteği Projesi kapsamında üreticilere çeşitli tarımsal girdiler dağıtıldı.

Tarımsal Destekler Dağıtım Töreni ile üreticilere ulaştırılan desteklerin, girdi maliyetlerinin azaltılması ve tarımsal üretimde verim ile kalitenin artırılması hedefleniyor.

Törene Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, daire başkanları, muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

3 bin üreticiye sera ipi desteği

Seracılığın önemli merkezlerinden Kazanlı ve çevresindeki üreticilere maliyet oluşturan sera ipi konusunda destek sağlandı. Bitkilerin ipe bağlanarak daha düzenli ve dik şekilde büyümesine imkan sağlayan uygulamanın, bitkilerin güneş ışığından daha fazla yararlanmasına, hava sirkülasyonunun artmasına ve bakım ile hasat işlemlerinin kolaylaşmasına katkı sunması amaçlanıyor. Proje kapsamında 3 bin üreticiye toplam 60 kilogram sera ipi desteği verildi.

Büyükşehir ekipleri ayrıca, tarımsal ürünlerde verim ve kalite kaybına yol açan zararlılarla mücadele amacıyla yapışkan tuzak desteği sağladı. Bu kapsamda bin üreticiye toplam 100 bin adet yapışkan tuzak dağıtıldı.

Narenciye üreticilerinin önemli sorunlarından biri olan Akdeniz Meyve Sineğine karşı da çalışma yürütülürken, 888 üreticiye toplam 15 bin litre hidrolize protein desteği sağlandı.

'Çiftçilerimiz her şeyin en iyisini hak ediyor'

Törende üreticilere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını ileten Başkan Vekili Hamit Mert Avcı, Akdeniz ilçesinin Mersin'in en fazla üretim yapan bölgelerinden biri olduğunu söyledi. Çiftçilerin emek ve alın teriyle her şeyin en iyisini hak ettiğini belirten Avcı, Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal destekleri artırarak sürdüreceklerini ifade etti.

Kazanlı Mahallesi'nde yalnızca tarımsal desteklerin değil, altyapı ve ulaşım çalışmalarının da devam ettiğini kaydeden Avcı, 2019 yılından bu yana mahalleye 40 bin ton sıcak asfalt döküldüğünü, kanalizasyon hattının ise yüzde 93 oranında tamamlandığını belirtti.

'Mersin tarımın başkenti olma yolunda ilerliyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu ise Mersin'in iklimi, coğrafyası ve doğal yapısıyla sebze, meyve ve hayvancılık açısından önemli bir üretim merkezi olduğunu söyledi.

Mersin'in tarımın başkenti olma yolunda ilerlediğini ifade eden Şahutoğlu, üreticilerin emeklerinin kentin tarımsal gücünün temelini oluşturduğunu belirtti.

Tarımı yalnızca bir sektör olarak değerlendirmediklerini dile getiren Şahutoğlu, tarımın kırsal kalkınma, istihdam ve gıda güvenliği açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti. Şahutoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerin sorunlarına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

'Büyükşehir 12 ay boyunca üreticinin yanında'

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da son yıllarda üreticilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, tarımsal üretimde girdi maliyetlerinin önemli bir yük oluşturduğunu ifade etti.

Yılmaz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in yılın 12 ayı boyunca üretim bölgelerinde çiftçilere destek verdiğini belirterek, tarımsal projelerden dolayı teşekkür etti.

'Mersin tarım cenneti oldu'

Limonlu Mahalle Muhtarı İsa Sakar da Kazanlı ve çevresinin Türkiye'de seracılığın yoğun olarak yapıldığı bölgeler arasında bulunduğunu söyledi.

Üreticilerin yüksek girdi maliyetleriyle mücadele ettiğini ifade eden Sakar, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan desteklerin üreticilere önemli katkı sunduğunu belirterek, 'Bu tür destekler bir nebze de olsa bize ilaç oluyor. Büyükşehir Mersin'i resmen tarım cenneti yaptı' dedi.

Hürriyet Mahallesi Muhtarı Orhan Delil ise bölgede özellikle Akdeniz Meyve Sineği nedeniyle üreticilerin sorun yaşadığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların üreticilere önemli katkı sağladığını söyledi.

Üreticiler desteklerden memnun

Seracılık yapan üretici Mert Gururtay, domates ve biber üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek sera ipinin önemli bir maliyet kalemi olduğunu söyledi. Gururtay, sağlanan destek sayesinde üretim maliyetlerinin azaldığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.