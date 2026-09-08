Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yaklaşık 8 aydır kent içi ulaşımda hizmet veren elektrikli otobüsler, sessizliği, konforu ve çevreci özellikleriyle vatandaşlardan tam not aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından kent içi ulaşımda kullanılan elektrikli otobüsler, günlük yaşamda vatandaşların ulaşım alışkanlıklarına da yeni bir soluk getirdi. Motor ve egzoz kaynaklı gürültünün bulunmadığı araçlar, daha sessiz ve konforlu yolculuk imkanı sunarken, sıfır egzoz emisyonu özelliğiyle de çevreye duyarlı ulaşım anlayışını destekliyor.

Elektrikli otobüsleri kullanan vatandaşlar, araçların özellikle sessiz, rahat ve modern olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bazı vatandaşlar, elektrikli araçların diğer otobüslere göre daha seri olduğunu belirtirken, çevreye zarar vermemesi ve hava kalitesine katkı sağlamasını da önemli bir avantaj olarak değerlendirdi.

'Gürültüyü azaltıyor, doğayı koruyor'

Elektrikli otobüslerden memnun olduğunu ifade eden Nazife Yılmaz, yolculukların daha rahat hale geldiğini belirterek, 'Ulaşım açısından daha rahat hissettiriyor. Gürültüyü azaltıyor. Diğer otobüslerde giderken çok gürültü ve uğultu oluyor. Egzoz dumanı olmadığı için çevreye zarar vermiyor. Doğayı koruyor' dedi.

Temat Uğur ise elektrikli otobüslerin diğer araçlara göre daha seri olduğunu belirterek, 'Daha sessiz olduğu için yolculuk daha keyifli oluyor. Egzoz olmaması tüm canlılar için çok iyi. Hem sağlık hem ulaşım hem de konfor açısından çok iyi. Daha çabuk ve daha kullanışlı oluyor' diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin farklı hizmetlerinden de faydalandığını söyleyen Uğur, öğrenci olarak sunulan hizmetlerden memnun olduğunu ifade ederek Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etti.

'Teknolojiye ayak uydurulması Mersin için çok iyi'

Güzergahlarında elektrikli otobüsleri sıklıkla kullandığını belirten Görkem Karakuş da araçlardan memnun olduğunu söyledi. Karakuş, 'Klimasından, rahatlığından ve güzergahından memnunum. Teknoloji çağına giriyoruz. Elektrikliler çevreye daha yararlıysa bunu destekleriz. Teknolojiye ayak uydurulması bence Mersin için çok iyi' ifadelerini kullandı.

'Rahat, temiz ve sessiz'

Elektrikli otobüsleri sık kullandığını anlatan Kadriye Erdoğan, 'Çok memnunuz. Rahat, temiz, sessiz. Çevre açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mersin'de modern araçların olması çok iyi. Güzel bir şehrimiz var. Herkes de memnun' diye konuştu.

İlk kez binen ziyaretçiden de tam not

Gülnar'dan Mersin'e ziyaret amacıyla geldiğini ve elektrikli otobüse ilk kez bindiğini belirten Kiraz Doğru da araçtan memnun kaldığını söyledi. Doğru, 'Elektrikli otobüse ilk defa bindim. Memnun kaldım. Çevreci, sessiz. Arabamdan daha konforlu' diye konuştu.

Hüseyin Altık ise elektrikli otobüslerin çevre açısından önemli olduğunu belirterek, 'Memnunuz, çok güzel. Elektrikli otobüsler çevre açısından temiz, doğayı kirletmiyor. İnsanlara zarar vermiyor. Egzoz dumanı olmadığından dolayı daha da güzel. Çok konforlu' ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent içi ulaşımda elektrikli otobüsleri yaygınlaştırmasıyla birlikte vatandaşlar, sessiz ve konforlu ulaşımın yanı sıra çevre dostu ulaşım anlayışının da kent yaşamının önemli bir parçası haline geldiğini belirtiyor.