Mersin'de 12-18 yaş aralığındaki kız çocuklarına yönelik hayata geçirilen 'Duruşunla Güçlen' projesiyle, duruş bozukluklarının önlenmesi amacıyla egzersiz ve nefes çalışmaları yapılırken, çeşitli etkinliklerle gençlerin sosyalleşmesine de katkı sağlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Duruşunla Güçlen' projesi, gençlerin hem fiziksel sağlıklarını korumalarına hem de sosyal yönden güçlenmelerine katkı sunuyor. Teknolojik cihaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte çocuk ve gençlerde daha sık görülmeye başlayan duruş bozukluklarına dikkat çekilen proje kapsamında, fiziksel egzersiz ve nefes çalışmaları gerçekleştiriliyor. Her hafta düzenlenen farklı etkinliklerle gençlerin keyifli vakit geçirmesi ve sosyalleşmesi de sağlanıyor. Proje kapsamında gençlere günlük yaşamda doğru duruşun önemi anlatılırken, teknolojik cihazları kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda da farkındalık kazandırılıyor. Uzun süre telefon, tablet veya bilgisayar karşısında geçirilen zamanın neden olabileceği duruş bozukluklarının önüne geçebilmek amacıyla fiziksel egzersizler yaptırılıyor. Nefes çalışmalarıyla da gençlerin bedenlerini tanımaları, doğru nefes alışkanlığı kazanmaları ve fiziksel farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

'Amacımız gençlerin fiziksel aktivitesini artırmak'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Denetimi Şube Müdürü Sonay Kılıç, günümüzde telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı dolayısıyla çocuklarda ve gençlerde duruş bozuklukları görülebildiğini belirterek, proje ile gençlerin hem fiziksel aktivite yapmasını hem de sosyalleşmesini amaçladıklarını söyledi.Kılıç, 'Amacımız gençleri teknolojiden tamamen uzaklaştırmak değil, teknolojiyi daha bilinçli kullanmalarını sağlamak ve fiziksel aktivitelerini artırmak. Proje kapsamında 12-18 yaş aralığındaki kızlarımızın omurga sağlığını desteklemek amacıyla, fiziksel aktivitelerini artıracak egzersiz çalışmaları planlıyoruz. Projede sadece fiziksel aktiviteyle sınırlı kalmayıp, gençleri sosyal ve psikolojik yönden de desteklemek amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezimizde bulunan mutfak ve seramik atölyelerine getirerek orada da etkinlikler yapıyoruz' dedi.