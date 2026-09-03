Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Ümit Turhan, Mersin teşkilatıyla birlikte Erdemli’de bir dizi ziyaret ve temas gerçekleştirdi.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Ümit Turhan, Mersin teşkilatıyla birlikte Erdemli’de sağlık çalışanları ve sendika teşkilatıyla bir araya geldi.

Gerçekleştirilen program kapsamında Türk Sağlık-Sen Erdemli İlçe Temsilcisi ve işyeri temsilcileriyle toplantı gerçekleştiren Turhan, teşkilat çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda sağlık çalışanlarının gündemindeki sorunlar, talepler ve beklentiler ele alındı.

Programın devamında sağlık çalışanlarını görev yerlerinde ziyaret eden Ümit Turhan, çalışanların sahadaki sorunlarını ve taleplerini doğrudan dinledi. Sağlık hizmetlerinin sunumu ve çalışma koşullarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Erdemli Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Ümit Turhan ayrıca Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deliktaş’ı makamında ziyaret etti. Görüşmede sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ile sağlık çalışanlarının gündeminde bulunan konular değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdemli Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Deliktaş, Turhan’a teşekkür ederek sağlık çalışanları adına yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.

Deliktaş, ziyaretin samimi ve verimli bir görüşme ortamında gerçekleştiğini ifade ederek sağlık çalışanlarının sorunlarının ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Vekili Ümit Turhan’ın Erdemli programı, teşkilat buluşmaları ve sağlık çalışanlarına yönelik ziyaretlerin ardından sona erdi.