Mersin Büyükşehir Belediyesinin üretici kadınlara yönelik desteklerinden yararlanan 60 yaşındaki Meryem Önder, yaklaşık 7 yıl önce üretici kadın stantlarında başladığı satış yolculuğunu kendi işletmesini kurarak sürdürdü. Önder, bugün Mezitli ilçesindeki işletmesinde badem ezmesi başta olmak üzere çeşitli doğal ürünler üretiyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen üretici kadın stantları, kadınların ürünlerini tanıtıp satışa sunmalarına imkan sağlarken, girişimcilik yolunda da önemli fırsatlar oluşturuyor.

Stand deneyimi girişimciliğe dönüştü

Yaklaşık 7 yıl önce Büyükşehir Belediyesinin festivallerde kurduğu üretici kadın stantlarında badem ezmesi satmaya başlayan Meryem Önder, zamanla ürün çeşitliliğini artırdı. Bir yıl önce Mezitli Kuyuluk'ta kendi işletmesini açan Önder, badem, fındık ve fıstık ezmelerinin yanı sıra çeşitli yağ ve kremaları da tüketicilerle buluşturuyor.

Makine mühendisi olan oğlunun aracılığıyla badem ezmesi üretim makinesiyle tanıştığını belirten Önder, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği festivallerde açtığı stantların kendisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Önder, festival süresince yaptığı satışlarla makinenin parasını çıkardığını belirterek, Büyükşehir Belediyesinin desteğinin işini büyütmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Ürünlerini bal ile tatlandırıyor

Ürünlerinde sağlıklı içerikler kullanmaya özen gösterdiğini dile getiren Önder, özellikle annelerden gelen talepler doğrultusunda çocukların da tüketebileceği çeşitli kremalar üretmeye başladığını kaydetti. Şeker kullanmak yerine ürünlerini bal ile tatlandırdığını ifade eden Önder, 6-7 farklı çeşitte krema ürettiğini söyledi.

Paketlemeden sunuma kadar destek

Büyükşehir Belediyesinin desteğinin yalnızca stant imkanıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Önder, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı yetkililerinden ürünlerin paketlenmesi, şişelenmesi ve sunumu konusunda da yönlendirme aldığını anlattı.

Önder, üretici kadın stantlarının kadınlara ekonomik kazancın yanı sıra özgüven de sağladığını belirterek, kendi işletmesini açmayı daha önce hayal bile edemediğini ifade etti. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara da çağrıda bulunan Önder, 'Ben yaptıysam onlar da yapar' dedi.

Önder'in ürettiği doğal ürünlerin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde hizmet veren kafelerde de satışa sunulduğu bildirildi.