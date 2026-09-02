Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı, muhtar, esnaf ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, mahalle buluşmaları kapsamında Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret etti. Bölgenin ihtiyaçlarını yerinde görmek, devam eden çalışmaları değerlendirmek ve vatandaşların talep ve beklentilerini doğrudan dinlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Beşikci, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyaretine Karaduvar Mahallesi Çok Amaçlı Taziye Evinden başlayan Beşikci, Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan'dan mahallede yürütülen çalışmalar ve mevcut ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Karaduvar Mahalle Muhtarlığı'na geçen Beşikci, muhtar Altan ile mahallenin sorunları, vatandaşlardan iletilen talepler ve çözüm bekleyen konular üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Kültür Sanat Evini ziyaret etti

Mahalle ziyaretini Karaduvar Kültür Sanat Evinde sürdüren Beşikci, burada eğitim alan kursiyerlerle bir araya geldi. Verilen kurslar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Beşikci, kursiyerlerle sohbet etti. Beşikci, vatandaşların sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunan çalışmaların önemine dikkat çekti.

Karaduvar Mahallesi'ndeki esnafları da ziyaret eden Beşikci, hayırlı işler dileyerek esnaf ve vatandaşların talep, öneri ve beklentilerini dinledi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beşikci, vatandaşların ihtiyaçlarına uygun hizmet üretilebilmesi için sahada olmanın büyük önem taşıdığını belirtti. Beşikci, 'Bizim için sahada olmak, mahallelerimizi yerinde görmek ve vatandaşlarımızın sorunlarını doğrudan kendilerinden dinlemek son derece önemli. Masa başında yapılan değerlendirmelerin yanında, vatandaşlarımız ve esnafımızla yüz yüze görüşerek ihtiyaç ve taleplere hakim olmak gerekiyor. Karaduvar'da da hem muhtarımızdan mahallemizin ihtiyaçlarını dinledik hem de esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldik' dedi.

Vatandaşların kendilerine gösterdiği ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Beşikci, Akdeniz'in her mahallesinde vatandaşların yanında olmaya, sorunları yerinde tespit ederek çözüm noktasında gerekli çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Beşikci, mahalle ziyaretlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini, Akdeniz'in tüm mahallelerinde vatandaşlarla doğrudan iletişim halinde olarak hizmetleri yerinde değerlendirmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.