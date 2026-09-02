Mersin'in Aydıncık ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, temsili Yörük göçü yürüyüşüyle başladı. Bilim, kültür ve sanatı bir araya getiren etkinliklerde Yörük kültüründen yöresel ürünlere, akademik sunumlardan çocuk atölyelerine kadar birçok faaliyet gerçekleştiriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 3.'sü yapılan 'Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri' başladı. Bu yıl 'Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Aydıncık'ın bilimsel, kültürel ve sosyal yaşamına katkı sunmayı amaçlıyor. Etkinliklerin başlangıcı temsili Yörük göçü yürüyüşü ile yapıldı. Bölgenin Yörük kültürüne ve geleneksel yaşamına dikkat çeken yürüyüşün ardından etkinlik programına geçildi. İlk gün kapsamında 'Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri' başlıklı sempozyum düzenlendi. Aydıncık Lütfi Elvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda bölgenin, tarihi, kültürel ve toplumsal birikimi farklı yönleriyle ele alınırken, Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım sağlayan akademisyenler bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Açılış konferansında ise Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Akdeniz kültürleri içerisinde Türklerin yeri ve bölgenin tarihi geçmişine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Her yaştan Aydıncıklı, bilim ve kültür etkinlikleriyle buluştu

Kocaeli Üniversitesi'nin genel koordinatörlüğünde düzenlenen etkinlikler, akademik çalışmaların yanı sıra sanat, el emeği üretimler, çocuklara yönelik atölyeler ve kültürel faaliyetleri de bir araya getiriyor. Lütfi Elvan Kültür Merkezinde kurulan alanlarda kadınların el emeğiyle hazırladığı yerel ürünler ve bölgenin kültürel değerlerini yansıtan çalışmalar ziyaretçilerle buluşturuldu. Şimşir kaşıklar gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra Aydıncık'a özgü incir ve badem gibi tarımsal ürünler tanıtılırken, yörenin lezzeti batırık da yapıldı. Ayrıca uluslararası ressamların eserlerinin yer aldığı Uluslararası Çalıştay Sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu.

Programda çocuklara yönelik atölyeler de düzenlendi. Çocuklar, gerçekleştirilen çalışmalarda heykel ve seramik gibi farklı sanat dallarıyla tanışma fırsatı buldu. Etkinliklerin genel koordinatörlüğünü üstlenen Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, akademik bilgi ile yerel kültürün bir araya geldiği bir buluşma alanı oluşturuyor. Bilim insanları, yerel yönetimler, bölge halkı, sanatçılar ve üretici kadınların bir araya geldiği etkinliklerle bilim ve kültürün kent merkezlerinin yanı sıra kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor.

Etkinliklerin ikinci gün programı da bilim, kültür, sanat etkinlikleriyle 2 Eylül'de Aydıncık Lütfi Elvan Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. 3 Eylül'de düzenlenecek gezide, Aydıncık'ın önemli tarihi ve doğal değerleri arasında yer alan Kelenderis Antik Kenti ile Gilindire Mağarası ziyaret edilecek.

Bölgenin doğal ve kültürel mirasının uluslararası ve Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen katılımcılara tanıtılacağı geziyle etkinlik programı tamamlanacak.

'Bu etkinlikler bölgemiz açısından çok önemli bir marka haline geldi'

'3. Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri genel koordinatörü Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, etkinliği bu yıl Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri başlığı altında organize ettiklerini anlattı. Ross, 'Bu etkinlikler bölgemiz açısından çok önemli bir marka haline geldi. Bilim ve kültür etkinlikleri içerisinde birçok faaliyet yer alıyor. Çok değerli bilim insanlarımız var. Bölgedeki insanların gerçekten duymaya çok ihtiyaç duyduğu bilgiler paylaştılar. Aydıncık Belediye Başkanımız Özkan Kılıçarpa'nın ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in katkılarıyla bu etkinliklerin birinci gününü gerçekleştirdik. Etkinlikler kapsamında kültür faaliyetlerinin yanı sıra el emeği üreten kadınlarımızın burada gerçekleştirdiği çalışmalar, uluslararası sanatçıların performansları ve sanat eserlerinin sergileri yer alıyor. Bunun haricinde çocuklarımız için çeşitli çocuk atölyeleri de düzenledik' dedi.

2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik programını da paylaşan Ross, 'Kalkınmaya çok ihtiyacı olan bu bölgelerde, medeniyetin ileri seviyelere geldiği büyükşehirlerimizde çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın yararlandığı etkinlikleri, şimdi kırsala ve gelişmekte olan bölgelerimize, benim de bir Yörük kızı olarak büyüdüğüm bu topraklara taşımaya çalışıyoruz' dedi. Ross, akademinin yerel yönetimler, halk, sanatçılar, kadınlar ve bilim insanlarıyla iş birliği içinde olması gerektiğini vurgulayarak, kültür ve bilim etkinliklerini kırsal alanlara ve en uzak köylere kadar taşımayı amaçladıklarını belirtti. Eğitimin en güçlü yönteminin örnek olmak olduğunu ifade eden Ross, bir Yörük kızı olarak kendi yaşamının da bu anlayışın bir örneği olduğunu söyledi.