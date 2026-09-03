Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinesinde faaliyet gösteren 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'de, 'Dijital Liderler Geliyor' projesinin üçüncü ayağı kapsamında 'Sen Lider misin?' başlıklı atölye düzenlendi.

Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. İbrahim İnan'ın gerçekleştirdiği atölyede; liderlik ve yöneticilik arasındaki farklar, dijitalleşen dünyada liderliğin değişen rolü, hizmetkar liderlik ve dönüşüm konuları ele alındı. İş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu üyelerinin katıldığı programda, günümüz iş yaşamında ihtiyaç duyulan liderlik yaklaşımları değerlendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'in kentteki farklı paydaşları bir araya getirerek ortak aklı harekete geçirmeyi amaçladığını belirtti. Özada, merkezlerde gençler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerine yönelik eğitim ve atölye çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Dr. İbrahim İnan ise günümüz liderliğinde insan odaklı yaklaşımın önemine dikkat çekerek, 'Bir liderin mutlaka insana dokunması gerekir' dedi.

Atölyeye katılan iş dünyası ve sivil toplum temsilcileri de programın liderlik konusunda farkındalık oluşturduğunu belirterek, 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'in eğitim, girişimcilik, networking ve sivil toplum çalışmaları açısından önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.