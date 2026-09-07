Mersin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Ekici, Gülnar Demirözü (5 No’lu) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na sunduğu değerli katkılardan dolayı hayırsever vatandaş Mehmet Nur’u makamında ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette, sağlık hizmetlerine sağladığı destek ve duyarlılığından dolayı İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Ekici tarafından Mehmet Nur’a teşekkür plaketi takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Ekici ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada , '' Hayırsever vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik katkılarının büyük önem taşımakta. Bu mealde sağlık hizmetlerimize sağladığı değerli destek ve duyarlılığı için hayırsever vatandaşımız Sayın Mehmet Nur’a teşekkür ederiz” dedi.

Ziyaretin sonunda İl Müdürü Ekici , Mehmet Nur'a teşekkür Plaketi takdim etti.

.