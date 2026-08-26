Mersin'de sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara evde sağlık, bakım ve temizlik hizmeti sunuluyor. Kent genelinde sürdürülen hizmet kapsamında doktor muayenesinden pansumana, kişisel bakımdan ev temizliğine kadar birçok ihtiyaç ekipler tarafından vatandaşların evlerinde karşılanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde sürdürülen evde sağlık, evde bakım ve temizlik hizmetleri, sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların yaşamını kolaylaştırıyor. Ekipler, Tarsus'tan Anamur'a kadar kent genelinde ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara ulaşıyor. Zihinsel veya bedensel engeli bulunan, 65 yaş üstü olup birden fazla hastalığı nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken ya da geçirdiği kaza veya hastalık nedeniyle hastaneye gitmekte zorlanan vatandaşlara yönelik hizmetler, ihtiyaçlar doğrultusunda planlanıyor.

Hizmetlerden yararlanan vatandaşlardan biri de şeker hastalığı nedeniyle bacağının birisi dizden aşağı kesilen Zeynel Erbaş. Annesiyle birlikte yaşayan Erbaş, yaklaşık 1,5 yıldır Mersin Büyükşehir Belediyesinin evde sağlık, bakım ve temizlik hizmetlerinden yararlanıyor. Erbaş'ın pansuman ve sağlık kontrollerinin yanı sıra kişisel bakım ve ev temizliği ihtiyaçları da ekipler tarafından karşılanıyor. Böylece Erbaş'ın günlük yaşamının kolaylaştırılması ve annesinin üzerindeki bakım yükünün azaltılması hedefleniyor.

Sağlık ve bakım hizmetleri vatandaşların ihtiyacına göre planlanıyor

Evde sağlık hizmetleri kapsamında doktor muayenesi, kan tetkikleri, yara bakımı ve pansuman, sonda değişimi ile reçeteli tedavilerin uygulanması gibi sağlık hizmetleri sunuluyor. Evde bakım ekipleri ise vatandaşların kişisel bakım ihtiyaçlarına destek oluyor. Saç ve sakal tıraşı, tırnak kesimi ve banyo gibi kişisel bakım hizmetleriyle, vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat sürdürmelerine katkı sağlanıyor. Temizlik ekipleri de düzenli aralıklarla ev temizliği hizmeti vererek hem vatandaşların yaşam alanlarının temiz ve sağlıklı olmasına, hem de varsa yakınlarının üzerindeki yükün azalmasına destek oluyor. Hizmetlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 'Alo 185' üzerinden randevu alabiliyor.

'İhtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinde görev yapan Dr. Özge Samray, zihinsel veya bedensel engeli bulunan, 65 yaş üstü, çoklu hastalıkları olan ya da hastaneye ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara evde sağlık hizmeti sunduklarını belirterek, bakım hizmetlerinin 15 günde bir, temizlik hizmetlerinin ise 30 günde bir gerçekleştirildiğini söyledi. Vatandaşlara sunulan hizmetlerin detayını paylaşan Samray, 'Sağlık hizmetleri kapsamında evde doktor muayenesi, kan tetkikleri, yara bakımı, pansuman, sonda değişimi ve reçeteli tedavilerin uygulanmasını gerçekleştiriyoruz. Bakım ekiplerimiz saç kesimi, tırnak kesimi, banyo hizmeti gibi kişisel bakımları yapıyorlar. Temizlik ekiplerimiz de hastalarımızın ev temizliklerini yerine getiriyor' dedi.

'Bize 'Alo 185 Teksin' üzerinden ulaşabilirler'

Zeynel Erbaş'ın aldığı hizmetleri aktaran Samray, 'Hastamızın ev temizliği ile sağlık ve kişisel bakım hizmetleri periyodik olarak gerçekleştiriliyor. Daha önce geçirdiği ameliyat sırasında yara bakımı hizmeti de almıştı. İhtiyacı olduğunda gerekli bütün kontrollerini yapıyor, talepleri doğrultusunda hizmet veriyoruz' diye konuştu.

Ekiplerin, hastaların ve yakınlarının ihtiyaçlarını dinleyerek, sağlık, kişisel bakım ve temizlik gibi konularda gerekli desteği sağladığını vurgulayan Samray, 'Bu hizmetlere ihtiyaç duyan tüm vatandaşlarımız bize 'Alo 185' üzerinden ulaşabilir. Elimizden geldiğince bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşuyor, evlerinde onlara verebileceğimiz bütün hizmetleri sağlamaya çalışıyoruz' ifadelerine yer verdi.