Mersin'de fazla kiloları nedeniyle yürürken nefes nefese kalan ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan 48 yaşındaki adam, Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 12 ayda 30 kilo verdi. Beslenme alışkanlığını değiştirmesiyle 133 kilodan 103 kiloya düşen adam, artık daha rahat yürüyüp merdiven çıkabildiğini, vücut ağrılarının azaldığını ve gece uykularının düzeldiğini söyledi.

Mersin'de yaşayan özel güvenlik görevlisi Ahmet Bolat (48), fazla kilolarından kurtulmak için yaklaşık bir yıl önce Toroslar ilçesindeki Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'ne başvurdu. Hekim kontrolü ve kan tahlillerinin ardından diyetisyen desteği almaya başlayan Bolat, kontrollerini aksatmadan sürdürdü. Beslenme alışkanlıklarında da değişikliğe giden Bolat, 12 aylık süreçte 133 kilodan 103 kiloya düştü. 30 kilo veren bel çevresi de 140 santimetreden 100 santimetreye kadar düşen Bolat'ın daha önce yüksek olan insülin direnci ve kan değerleri normale döndü. Fazla kiloları nedeniyle yürürken nefes nefese kalan ve çeşitli vücut ağrıları yaşayan Bolat, kilo verdikten sonra merdiven çıkarken ve yürürken daha rahat hareket etmeye başladığını ifade etti.

'Yaklaşık 30 kilo verdim, şu anda çok rahatım'

Sürecin nasıl başladığını anlatan Ahmet Bolat, 'Bakanlığın böyle bir uygulaması olduğunu televizyonlardan ve sosyal medyadan duydum. Müdürlüğümüz, şehrin değişik muhtelif yerlerinde açtığı stantlarda bilgilendirdiler, buraya yönlendirdiler. Emre hocamla tanıştık. Emre hocamın yönlendirmesiyle yaklaşık 1 yıldır bu süreç devam ediyor. Yaklaşık 30 kilo verdim. Şu anda çok rahatım, bir sağlık problemim yok. Gayet rahatım. Ben hiç vazgeçmedim, yani kilo da alsam yine kontrollerime düzenli olarak geldim. Sağlıklı Hayat Merkezleri benim gibilere yardımcı oluyor, her şeyi var. Gayet güzel' dedi.

Fazla kilolu olduğu dönemde yaşadığı sıkıntıların büyük ölçüde ortadan kalktığını belirten Bolat, 'Kilolu olduğum zaman yürürken nefes nefese kalıyordum, şu anda o yok. Bazı sağlık problemleri yaşamaya başlamıştım. Ağrılarım oluyordu, vücut ağrılarım sebepsiz yere, onlar geçti. Tahlillerim de normale döndü. Şu anda herhangi bir sıkıntım yok. Rahat merdiven çıkabiliyorum, yürüyebiliyorum, işimi rahat yapabiliyorum. Gece uykularım düzeldi' diye konuştu.

'Bel çevresi 140 santimetreden 100 santimetrelere kadar düştü'

Akbelen Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Diyetisyen Emre Kola ise, 'Ahmet bey ilk bize yaklaşık bir sene öncesi kadar geldi. Öncesinde hekim kontrolünü gerçekleştirdi, kan tahlillerini yaptı, buraya başvurdu. Buraya geldikten sonra 12 ay içerisinde yaklaşık 30 kilogram kadar verdi. Bel çevresi 140 santimetreden 100 santimetrelere kadar düştü. Gelmeden önce kan değerlerinde insülin direnci vardı, HOMA değeri 8'in üzerindeydi. Şu an son kan değerlerinde her şey normaldi. Düzenli olarak her ay kontrole geldi ve her geldiğinde ne kadar kilo verdik, vücut ağırlığının ne kadarını yağ dokusundan kaybetti, onların takibini yaptık. Bel çevresini 94'ün altına düşürmeye kadar da devam edeceğiz. İlk geldiğinde 133 kilonun üstündeydi, son geldiğinde 103 kiloydu' ifadelerini kullandı.

Kilo verdikten sonra bunun korunmasının önemine dikkat çeken Kola, 'Özellikle şişmanlık konusunda kilo vermek kolaydır, herkes bir şekilde kilo verebilir ama biz yaşam tarzımızı değiştirmezsek, alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz takdirde kilo veren insanların büyük bir bölümü tekrar kaybettiği kiloları geri alırlar. O yüzden kendilerine uygun bir diyetle yaşam tarzlarını değiştirmesi önemlidir' diyerek bilgi verdi.