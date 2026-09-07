Mersin'de uyuşturucu madde ticareti ve üretimi yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, bir depoda yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 1 ton 250 kilogram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte yüklü miktarda uyuşturucu madde ticareti ve üretimi yaparak dağıtımını gerçekleştiren şüphelilerin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, Ömür T. K.'nin kullanımında olduğu değerlendirilen Mezitli ilçesi Eski Mezitli Mahallesi'ndeki bir adreste bulunan depoya operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramada, 120 koli içerisinde yaklaşık 6 milyon boş kapsül ile 50 varil içerisinde toplam 1 ton 250 kilogram toz halinde sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Şüphelinin, hırsızlık, kasten yaralama ve 6136 sayılı Kanuna muhalefet gibi suçlardan toplam 11 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.