Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu kayıp olarak aranırken 2 gün önce naaşına ulaşılan Şerif Özdemir'in cenazesi, Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan 'Filo Jet' isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin, 30 Ağustos'ta battığı kazanın ardından ekiplerce denizden çıkarılan Şerif Özdemir'in (67) naaşı, Silifke'nin Nuru Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Özdemir'in ailesi ve yakınları ile Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, KKTC Mersin Başkonsolosu Ülkü Alemdar, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından iki çocuk annesi Özdemir'in naaşı, aynı kazada yaşamını yitiren eşi Hüseyin Özdemir'in yanına defnedildi.

Özdemir'in, eşi Hüseyin Özdemir, damadı Hakkı Şahin, kızları Şengül Şahin ve Kamuran Ünal ile bir yakınlarının düğününe katılmak için KKTC'ye gittikleri, Mersin'e dönmek için bindikleri yolcu gemisinde kazaya karıştıkları öğrenildi.

Kazadan kurtulan ailenin damadı Hakkı Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yola çıkan geminin su aldığını fark ettiklerini söyledi. Kaptanı uyardıklarını dile getiren Şahin, 'Kaptana 'Yola çıkma' dediğimiz halde çıktı, kötü havaya yakalandık. Yaklaşık 1 saat gemide kaldık, çok çabaladık. Eşimi kurtardık, kayınbabam ve kayınvalidemi kurtaramadık. Allah rahmet eylesin. Bu şekilde kaza atlattık. Devletimizden Allah razı olsun, çok iyi baktılar. Filo Denizcilik bitsin istiyorum' dedi.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan 'Filo Jet' isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.