Mersin'de rehabilitasyon merkezinde otizmli Kuzey Yılmaz'ı (5) darp ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan eğitmen S.P.C. (31), duruşmada, basın üzerinden mahkeme kararının etkilenmeye çalışıldığını öne sürdü. Sanık, 'Duruşmaya basın davet ediliyor. Basın aracılığıyla mahkeme kararı etkilenmeye çalışıyorlar. Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorlar' dedi.

Olay, 21 Nisan'da Mersin'de faaliyet gösteren bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Bahattin ve Sermin Yılmaz çifti, 2,5 yıldır eğitim aldığı merkeze gitmek istemeyen ve huzursuz davranışlar sergileyen oğulları Kuzey Yılmaz'ın vücudunda darp izleri fark etti. Bunun üzerine merkez yönetimiyle görüşen aile, güvenlik kamerası kayıtlarını talep etti. Görüntülerde eğitmen S.P.C.'nin çocuğu darp ettiğinin görülmesi üzerine aile şikayetçi oldu. Gözaltına alınan S.P.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Dördüncü kez hakim karşısına çıktı

Hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bir kişiye yönelik kasten yaralama' suçundan dava açılan S.P.C., Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dördüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık S.P.C., Kuzey Yılmaz'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı.

'Ailem ve ben psikolojik baskı altındayız'

Duruşmada savunma yapan sanık S.P.C., '4 aydır tutukluyum. Ailem ve ben psikolojik baskı altındayız. Duruşmaya basın davet ediliyor. Basın aracılığıyla mahkeme kararı etkilenmeye çalışıyorlar. Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa sevk ediyorlar. Ben içerdeyim ve tehlike altındayım. Başıma bir şey gelirse sorumlusu müştekilerdir. Ailenin, çocuk üzerinden maddi ve manevi çıkar sağlamak istediğini düşünüyorum' dedi.

'Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş'

Duruşmada söz verilen anne Sermin Yılmaz ise 'Bu yargılama sayesinde öğrendim ki benim savunmasız evladımı hayata kazandırmak amacıyla, güven duyarak teslim ettiğim kurumda periyodik, sistematik insan onuruyla bağdaşmayan fiziksel ruhsal yönden acı veren muamelelere maruz kalmış. Kulağı çekilmiş, başı masaya vurulmuş, tokatlanmış ve korkudan sindirilmiş. Çocuğum sadece yaralanmamış bir de eziyet görmüş. Sürekli olarak suçunu inkar eden ve zerre pişmanlık göstermeyen, çocuğuma eziyet eden bu sanığın en ağır cezayı almasını ve meslekten yasaklanmasını talep ediyorum. Tek tesellim sizin sağlayacağınız mutlak ve eksiksiz adalet olacak' diye konuştu.

Mahkeme, tarafların beyanlarının ardından eksik raporların tamamlanması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Sanık S.P.C.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.