Mersin'in Erdemli ilçesinde bitkin düşen leylek gençler tarafından koruma altına alınarak bakımı yapıldı, tekrar doğal ortamına salındı.

Olay, ilçeye bağlı Kösereli Mahallesi'nde yaşandı. Leyleklerden biri direğe konmak istediği sırada yere düştü. Bitkin olduğu gözlemlenen leyleği kamelyaya alan gençler, su verip yardım etmeye çalıştı. Durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne bildiren gençler hayvanın koruma altına alınmasını sağladı.

Mahallenin gençlerinden Muhammet Keser, 'Diğere konmak isteyen leylek yere düştü. Bizde koruma altına alarak su içirdik. Yarası var mı diye baktık, yoktu. Bitkin düştüğü için ilgili kurumlara bildirdik' dedi.

Öte yandan, bitkin düşen leyleğin bir süre koruma altına tutulduktan sonra tekrar doğal ortamına salındığı öğrenildi.