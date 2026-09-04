Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, TAG otoyolu Çukurova bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Kaya'nın (26) kullandığı motosiklet henüz bilinmeyen nedenle tek taraflı kaza yaptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan inceleme sonrasında cenaze morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.