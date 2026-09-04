Mersin'in Erdemli ilçesinde Tofaş Şahin marka otomobil ile drift atan sürücü polis tarafından yakalandı ve kendisine çeşitli maddelerden 555 bin TL ceza kesildi, ehliyetine ise 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Trafiği tehlikeye düşürmekten adliyeye de sevk edilen sürücü adli kontrolle serbest kaldı.

Olay, önceki gece ilçeye bağlı Merkez Mahallesi 2008. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, A.O. idaresindeki 33 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil ile sokak üzerinde drift attı. Drift anını ise çevre sakinlerinden biri cep telefonu ile kaydetti. Bu sırada bölgeye yakın olan polis ekipleri, kaçan şahsı takip edip yakaladı. Yakalanan şahsa, alkollü araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi suçlardan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest kaldı.

Trafik yönünden işlem yapılan sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu. Ayrıca, trafiği tehlikeye düşürme, drift atma, alkollü araç kullanma gibi çeşitli maddelerden ise sürücüye toplam 555 bin TL para cezası kesildi. Kesilen cezanın, trafikten çekilen Şahin model arabadan 2 tane alınabilecek miktarda olması dikkat çekti.