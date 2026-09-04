Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali ile Zabıta Dairesi Başkanlığında görev yapan şube müdürleri, zabıta teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Zabıta Teşkilatının 200. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftasını kutladı. Zabıta ekiplerinin kentte düzenin sağlanması, vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir kent yaşamı sürdürmesi açısından önemli sorumluluklar üstlendiğini belirten Seçer, personelin görevlerini kamu kurumuna yakışır disiplin, hassasiyet ve görev bilinci içerisinde yerine getirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kent genelindeki denetimlerin büyük bir özen ve titizlikle yürütülmesinin önemine dikkat çeken Seçer, zabıta personelinin sahada vatandaşlarla doğrudan temas halinde olduğunu ifade etti. Kent düzeninin korunması ve belediye hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi noktasında ekiplerin gösterdiği gayret ve özveriden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydeden Seçer, tüm zabıta personelini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Bali'den Başkan Seçer'e teşekkür

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan Vekili Tayfur Bali de Başkan Seçer'e, Zabıta Teşkilatına sağladığı imkanlar, gerçekleştirilen yatırımlar ve modernizasyon çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Bali, Seçer'in göreve geldiği günden bu yana zabıtanın teknolojik ve fiziki altyapısında önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, telsiz, araç ve kamera sistemleri başta olmak üzere birçok alanda yapılan yatırımların zabıta hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağladığını ifade etti.