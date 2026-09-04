Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara yönelik ücretsiz düzenlenen pilates kursları, 18-65 yaş arasındaki kadınlardan yoğun ilgi görüyor.

12 hafta süren kurslarda katılımcılar haftada bir gün mat pilates, bir gün ise reformer çalışması yaparken, 55 yaş ve üzerindeki kadınlar için yaş grubunun ihtiyaçlarına uygun özel programlar uygulanıyor.

Bel, boyun, omurga ve diz problemleri yaşayan vatandaşların da katıldığı derslerde, kişilerin fiziksel ihtiyaçlarına yönelik egzersizler gerçekleştiriliyor. Sabah 09.00'dan 15.30'a kadar farklı seanslarda düzenlenen kurslarda her grup 7 kişiden oluşuyor. Katılımcılar, kendilerine uygun gün ve saati seçebiliyor.

Kurs eğitmenleri, vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtirken, kursiyerler de ücretsiz sunulan eğitimden, eğitmenlerin ilgisinden ve tesislerin imkanlarından duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Katılımcılar, özellikle özel pilates derslerinin yüksek maliyetine karşı Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kurslarının önemli bir imkan sunduğunu ifade ediyor.

Mevcut kursların ekim ayında tamamlanmasının ardından yeni dönem kayıtlarının başlaması planlanıyor. Kurslara katılmak isteyen vatandaşların, Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik sayfasından duyuruları takip ederek kayıt yaptırabileceği bildirildi.