Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte izlemek için İstanbul'a giden ve karşılaşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 48 yaşındaki Gazi Gerçek Yaşar, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Fenerbahçe taraftarı olan Gerçek Yaşar, gezmek amacıyla gittiği İstanbul'da oğlu Gazi Yaşar ile birlikte cumartesi akşamı Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini izlemek için tribündeki yerini aldı. Baba-oğulun büyük heyecanla beklediği karşılaşmanın ikinci yarısında Gerçek Yaşar tribünde fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yaşar'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaşar'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

Gazilik unvanı bulunuyordu

Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı dönemde 2003 yılında Bingöl'de teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Gerçek Yaşar'ın gazi olduğu öğrenildi. Yaşar için Mut ilçesinde askeri tören düzenlendi. Tören için Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile Beşiktaş Kulüp Başkanı Serdar Adalı'nın da çelenk gönderdiği görüldü.

Törende Yaşar'ın eşi Zehra Yaşar ile çocukları Gazi ve Zeren Yaşar, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Baba-oğulun birlikte izlediği derbi, aile için büyük bir acıya dönüştü.

Yaşar'ın cenazesi, Laalpaşa Camii'nde Mut İlçe Müftüsü Hasan Akcan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşları eşliğinde Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Mut Kaymakamı Osman Çelikkol, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Balcı, Barış Karagöz, Mehmet Aydın ve Volkan Akan'ın yanı sıra çevre illerdeki Fenerbahçe derneklerinin başkan ve üyeleri, Yaşar'ın yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.