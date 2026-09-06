Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramının 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvasında şampiyonlar belli oldu. Macit Özcan Spor Tesislerinde gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda Sena Belgin, erkeklerde ise Alperen Yıldız kupanın sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen '30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası', final karşılaşmaları ve ödül töreniyle tamamlandı. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz tenis kurslarında eğitim alan kursiyerleri buluşturan turnuvada sporcular, kadınlar ve erkekler kategorilerinde şampiyonluk için mücadele etti.

Günler süren karşılaşmalarda sporcuların mücadelesi kortlara yansırken, müsabakalar Zafer Bayramının coşkusuyla birlikte renkli görüntülere sahne oldu. Kadınlar finalinde rakibini geride bırakan Sena Belgin şampiyonluğa ulaşırken, erkekler kategorisinde ise Alperen Yıldız kupayı kaldırdı. Finalist sporculara kupaları takdim edilirken, turnuvaya katılan tüm sporculara da madalya verildi.

Ödül töreninde ayrıca 'En Genç Sporcu', 'En Yaşlı Sporcu', 'En Centilmen Sporcu' ve 'En Mücadeleci Sporcu' kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu.

'Tenisi Mersin'de daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tenis Antrenörü Abidin Kuruağaç, turnuvaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, katılımın beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

19 Mayıs ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla iki turnuvayı geride bıraktıklarını ifade eden Kuruağaç, organizasyonların sporcular arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu belirtti. Kuruağaç, tenis sporunu kentte daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini dile getirerek, turnuvaların yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.

Önümüzdeki süreçte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Cumhuriyet Kupası', ocak ayının ilk haftasında ise Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşu dolayısıyla 'Kış Kupası' düzenlemeyi planladıklarını aktaran Kuruağaç, yeterli katılım olması halinde müsabakaların grup maçları şeklinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kuruağaç, turnuvada sporcuların performanslarının kendilerini şaşırttığını belirterek, tenis sporunu sevdirmek ve kursiyerlerin kendilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

'Çok mutluyum'

Turnuvada erkekler kategorisinde şampiyon olan avukat Alperen Yıldız, karşılaşmaların heyecanlı ve eğlenceli geçtiğini belirterek, şampiyon olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Tenise, Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz kursları sayesinde başladığını ifade eden Yıldız, kursların kendisi açısından oldukça faydalı olduğunu dile getirdi. Final karşılaşmasının turnuvadaki en zorlu müsabakası olduğunu belirten Yıldız, Büyükşehir Belediyesinin vatandaşları spora yönlendirmesini de değerli bulduğunu kaydetti.

'Kıran kırana bir mücadele oldu'

Kadınlar kategorisinde şampiyon olan Sena Belgin ise iki saatten uzun süren final karşılaşmasının ardından kupayı kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Finalin oldukça çekişmeli geçtiğini belirten Belgin, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu ücretsiz tenis kurslarının kendisini geliştirmesine önemli katkı sağladığını ifade etti. Belgin, özellikle antrenör Abidin Kuruağaç sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı bulduklarını belirterek, ücretsiz spor kurslarının kent sakinleri için önemli bir imkan olduğunu söyledi.

Belgin, belediyenin sunduğu imkanların vatandaşların hem spor yapmasına hem de stres atmasına katkı sağladığını ifade ederek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.