Mersin'in Erdemli ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik hazırlanan kırtasiye setleri okullara ulaştırılırken, kıyafet ihtiyacı bulunan öğrencilere de destek sağlandığı bildirildi.

Erdemli Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak ve ailelerin eğitim giderlerini azaltmak amacıyla öğrencilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında hazırlanan kırtasiye setleri, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere okullara teslim ediliyor. Öğrencilerin eğitim hayatında ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçların karşılanması amacıyla yürütülen destekler kırtasiye malzemeleriyle sınırlı kalmıyor. Kıyafet ihtiyacı bulunan öğrenciler de Erdemli Belediyesi Minik Kalpler Kıyafet Evi'nden yararlanabiliyor. Okullardan gelen talepler değerlendirilerek desteklerin öğrencilerin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiği belirtildi.

Kırtasiye Yardımı Projesi kapsamında hazırlanan setler ilkokul ve ortaokullara teslim edilirken, kıyafet desteğinden ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin Minik Kalpler Kıyafet Evi'ne gelerek yararlanabileceği bildirildi. Desteklerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlükleriyle koordinasyon içerisinde, belirlenen program doğrultusunda gerçekleştirildiği kaydedildi.

'Yeter ki bir çocuğun daha yüzü gülsün'

Çocukların eğitim hayatında ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak ve ailelerin yükünü hafifletmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, 'Çocuklarımızın eğitim yolculuğunda ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Öğrencilerimizin kırtasiye ihtiyaçlarına destek oluyor, ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletiyoruz. Yeter ki, bir çocuğun daha yüzü gülsün. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.