Mersin'de kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin üretim kapasitesini artırmak amacıyla sürdürülen 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi 7. yılına ulaştı. Proje kapsamında yıl sonuna kadar 420 yetiştiriciye toplam 10 bin 500 küçükbaş hayvan ile bin 680 ton yem desteği sağlanmış olacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal kalkınmayı desteklemek, hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin üretim kapasitesini artırmak ve kırsalda hayvansal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, 7. yılında da üreticilere umut olmaya devam ediyor. Proje kapsamında her yıl 60 yetiştiriciye toplam bin 500 adet küçükbaş hayvan desteği sağlanırken, projenin 7. yılıyla birlikte toplam 420 yetiştiriciye ulaşılmış olup bin 680 ton yem desteği de sağlanmış olacak. Böylece bugüne kadar yetiştiricilere dağıtılan küçükbaş hayvan sayısı da 10 bin 500'e ulaşacak.

'Yıl sonunda 420 yetiştiriciye toplamda 10 bin 500 adet hayvan dağıtmış olacağız'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Ziraat Mühendisi Dr. Dilek Tüney Bebek, 7. yılında olan 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi ile ilgili bilgi vererek, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her yıl 60 yetiştiriciye, toplamda bin 500 adet küçükbaş hayvan dağıtmaktayız. Bu yıl projemizin 7. yılı ve bu yılla beraber 420 yetiştiriciye ulaşıp, toplamda 10 bin 500 adet hayvan dağıtmış olacağız. Hayvanlarımızın tırnak bakımı, kırkımları, adil bir şekilde vatandaşa dağıtılması için boylamaları yapılmaktadır. Ayrıca hayvanlarımızın sağlık kontrolleri ve aşı işlemleri de veteriner hekim gözetiminde yerine getirilmektedir' dedi.

'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi kapsamında 24 adet dişi, 1 adet erkek koyun veya keçi verdiklerini hatırlatan Bebek, '25-45 yaş aralığında, hayvancılıkla uğraşan ve kırsalda ikamet eden vatandaşlarımıza, 24 adet dişi ve 1 adet erkek koyun veya keçi veriyoruz. Bu projeyle kırsalda ikamet eden ve hayvan popülasyonunu artırmak isteyen yetiştiricilerimize ulaşıp onlara destek olarak, kırsalda ikamet etmelerinin devamını sağlıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem hayvansal hem bitkisel üretimde, kırsalda yaşayan bütün vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.